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韓國今（29）當地時間上午9點7分發生嚴重空難，濟州航空一架客機疑似因鳥擊導致起落架故障，於降落全羅南道「務安國際機場」後偏離跑道，而後撞上機場圍牆起火爆炸，目前確認死亡人數已攀升至120人，傷亡人數仍可能持續增加。專家們對於事故原因眾說紛紜，除了普遍認為鳥擊導致著陸裝置未能正常運作外，還有飛機兩側引擎和液壓系統全部失效的可能。濟州航空這架機型為波音公司B737-800的客機，從泰國曼谷出發，機上載有175名乘客，其中包含173名韓國乘客和2名泰國乘客，以及6名機組人員。《韓聯社》報導指出，專家們普遍認為，事故原因在於降落時使用的輪子，也就是飛機的著陸裝置未能正常放下，而背後原因則大多被歸因於「鳥擊」，但產生如此嚴重傷亡卻又不能只歸因在鳥擊。韓國航空業界說法指出，事故客機曾在，當時就曾因而重新拉升（Go Around），再次嘗試著陸。韓瑞大學飛行教育學院院長金奎旺分析指，，而液壓系統又是負責在飛機起降時升降著陸裝置，該系統可能因鳥擊受損。他強調，著陸裝置未能運作、制動裝置也無法運行，，最終導致起火爆炸事故。韓國航空保安學會會長、韓國航空大學航太法學教授黃浩元也指出，鳥類應該不是直接撞到著陸裝置，而是遭捲入引擎內燃燒，導致放下著陸裝置變得困難。報導也指出，韓國專家們也對其他飛機上的制動裝置未能運作表示質疑，這些裝置似乎也未能正常運作，可能表明飛機上所有引擎都出現問題。仁荷大學航空宇宙學教授崔基榮推測，飛機後部的著陸裝置未能放下，導致飛機直接以機身著地，而；他推測可能飛機兩側引擎都出現了問題，「如果引擎停止運作，整架飛機可能無法運行，飛行員的指令也無法傳達。」韓國關東大學航空運航學教授鄭允植則表示，即使液壓系統完全失靈，飛機上也應該會有輔助裝置，但啟動這些輔助裝置需要時間，「從事故發生到墜機，可能只有3至4分鐘，但輔助裝置的啟動可能需要最多15分鐘。」另一方面，務安機場「跑道太短」與起火爆炸等造成死傷規模嚴重的原因也讓學者們相當關注，韓國航空大學航空運航學教授張祚源認為，務安機場的跑道太短，導致飛機越界並翻覆；前大韓航空機長張勝哲亦稱，飛機在前輪未能放下後有選擇復飛，但影像看來並未出現明顯的火花場景，推測並非機身無法著陸、直接接觸地面，而是因為降落後「無法停止」而發生越界事故。