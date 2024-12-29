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世界羽球聯盟（Badminton World Federation，BWF）於2024年底，於官方頻道公布年度20大反拍美技，其中前世界球后戴資穎有2球入選，和丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）並列最多。世界羽聯近日在官方youtube頻道陸續發布年度殺球、反拍與救球TOP20，由於不分性別、單雙打項目，要連續入圍難度偏高，其中戴資穎一個人就在反拍項目中入選兩球，分別獲得第10名和第14名。第14名發生在今年超級1000系列全英公開賽首輪，戴資穎面對奧原希望，首局7比5領先時戴資穎利用招牌的巧妙假動作，擊出網前短球，讓奧原希望被釘在原地，只能在網前望球興嘆。第10名則是將戰場轉移到超級750系列印度公開賽8強，戴資穎連續使出兩次假動作網前短球，一前一後動作之順暢，讓何冰嬌完全沒有反擊機會，該場比賽戴資穎也以2個21比12擊退何冰嬌晉級4強，最後也拿到本季第一冠。值得一提的是，在這支年度20大反拍美技影片中，台灣一哥周天成也有入選，位列第16名。