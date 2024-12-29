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韓國濟州航空（JEJU Air）一架客機今（29）早墜毀於務安國際機場，除2名獲救空服人員之外，推測機上其餘179人全數罹難。韓媒指出，稍早已尋回失事飛機「黑盒子」，從塔台紀錄顯示事發前十分鐘機場塔台曾向事故飛機發出鳥擊警告，而機長則在一分鐘後發出「MAY DAY」求救訊號，預計尋獲的裝置內數據將有助還原事故全貌。韓國國土交通部稍早在「務安航空事故說明會」上公布，失事飛機駕駛艙內的飛行記錄裝置（FDR）與語音記錄器（CVR）皆已被航空鐵路事故調查委員會尋獲，當局會針對兩裝置進行數據還原與分析，接下來才會繼續公布相關訊息。國土交通部也指出，務安機場跑道預計關閉至2025年1月1日上午5點。目前已知事發班機為一架機齡已15年的波音737-800客機，務安國際機場塔台於當天早上8時57分向事故飛機發出鳥擊警告，一分鐘後該客機機長一度發出「MAY DAY」求救訊號，接著在早上9時左右，飛機試圖於機場1號跑道著陸，上午9點03分時，飛機以機腹著陸的方式降落，接下來便失控衝出跑道撞向圍牆造成起火爆炸事故，也就是說從求救到事故發生，只有短短5分鐘。此外，有部分聲音認為務安機場跑道太短是事故原因，國土交通省則在記者會上予以駁斥表示，不能這麼簡單就斷定。