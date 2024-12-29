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▲荷蘭皇家航空一架波音737-800客機，28日從挪威奧斯陸起飛後，因液壓故障，緊急進行轉降，卻在降落時衝出跑道。（圖／翻攝自X@AviationSafety）

韓國濟州航空（JEJU Air）一架客機今（29）墜毀務安國際機場，除2名獲救空服人員之外，推測機上其餘179人全數罹難，發生事故的班機為波音737-800，機齡已15年，事故原因多推測為遭鳥擊，導致無法正常降落；對此，美國航空巨頭波音公司（Boeing）稍早也發出聲明表示，正與濟州航空取得聯繫，隨時準備提供任何協助。波音公司稍早發布聲明，指出正針對2216航班與濟州航空取得聯繫，隨時準備好提供協助，「我們向失去親人的家屬表達最深切哀悼，我們心繫乘客及機組人員」。航空新聞網站《Aviation A2Z》則指出，荷蘭皇家航空（KLM）一架同樣是波音737-800的客機昨天也傳出失控偏離跑道事故，該客機於28日在挪威奧斯陸機場起飛後，接著要求於挪威桑訥菲尤爾機場（Torp Sandefjord Airport）緊急降落，其後更失控偏離跑道，滑進滑行道旁的草坪。韓國國土交通部下午召開記者會時指出，目前失事客機的兩個黑盒子均已尋獲，而務安機場跑道預計關閉至2025年1月1日上午5點。若機上其餘179人全數罹難，這將會是韓國境內時隔22年來，所發生最嚴重死傷的客機失事案件。國土交通部也公開了務安國際機場塔台與失事客機的對話過程，塔台曾於早上8時57分向事故飛機發出鳥擊警告，在短短五分鐘內，失事客機機長一度發出「MAY DAY」求救訊號，接著以機腹著陸的方式降落並衝出跑道撞向圍牆造成起火爆炸事故。