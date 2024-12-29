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38歲女星郭采潔出道多年，近年將工作重心轉往中國發展，不過她也時常在社群平台分享日常生活，今（29）日突發文「配偶欄備註上神隊友」，還以為是她結婚，結果點進去一看，是替高中好友證婚，看到好友找到終生依靠，郭采潔在一旁開心露出笑容。郭采潔今在IG發文「配偶欄備註上神隊友」，讓網友誤以為是她結婚，不過點進去一看才發現，原來是郭采潔替高中好友證婚，她開心寫下與對方過往的相處，「記得高中時候，我們總在放學後，話沒完，總不捨得，就再等過一班車，27日這一天，你的馬車來了！簽下見證，我永遠的公主。」月初時，郭采潔才去參加另一位好友婚禮，當時也是現身戶政事務所幫好友證婚，不少粉絲都催「什麼時候換妳」，前陣子郭采潔被網友爆料和中國音樂人伊德爾熱戀慎指早就已婚，但這消息其實早在2年前就被伊德爾發聲明駁斥過，看來要等到女神結婚，還得再耐心等等。