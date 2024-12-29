我是廣告 請繼續往下閱讀

23歲日本名投「令和怪物」佐佐木朗希今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，不過受制於「25歲條款」薪資受限，根據日媒爆料，佐佐木朗希先前恐怕不知道這規定，因為他一度對去大聯盟的態度變得消極，他以為他能夠拿到類似山本由伸簽下的12年465億日元天價合約。日媒《日刊現代》年末撰寫「2024年體育界未能公開的故事」系列報導，一位羅德OB（泛指退役球員）透露，「佐佐木朗希在本季期間，有一段時間對於挑戰大聯盟的態度變得消極，理由是因為錢。他曾不經意地向同隊選手吐露過，說薪水太低。」「不過，25歲條款會限制薪資這件事應該是早就知道的，現在再提起就很奇怪。讓人不得不懷疑，他可能之前根本不知道這條款的存在。」不具名的羅德OB表示，「儘管他一再強調自己想去大聯盟，但似乎不知道25歲條款，這讓其他球員對此百思不得其解。」根據「25歲條款」，未滿25歲的選手只能簽下小聯盟合約，簽約金額受到上限影響，範圍約在7.7億至11.3億日圓之間，雖然部分選手一入團就簽下長期的大約，但通常在獲得薪資仲裁的第3年結束前，他們的年薪僅為大聯盟最低保證的約1億日圓。日媒透露，據說佐佐木朗希上個休賽季原本計畫與家庭關係密切的26歲山本由伸一起挑戰大聯盟，山本由伸最終以12年總額465億日元的天價合約加入道奇，金額和長度都締造大聯盟投手合約之最，「佐佐木可能直到本季中期，都真心認為自己能與山本獲得類似合約。」