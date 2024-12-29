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韓國濟州航空機型為波音737-800的客機今（29）日在全羅南道務安國際機場降落時，因起落架無法正常打開，被迫以「機腹著陸」，最終撞上機場外牆，機上181人恐僅2人生還。不過荷蘭皇家航空（KLM）一架機齡24年的波音737-800，28日從挪威奧斯陸起飛後，因液壓故障，轉降桑訥菲尤爾機場，卻在緊急降落時衝出跑道，所幸無人因此傷亡。根據航空新聞網站《Aviation A2Z》、《Aviation24》等外媒報導，荷蘭皇家航空KL 1204航班，於當地時間28日晚間6點10分從挪威奧斯陸機場起飛，原定前往荷蘭阿姆斯特丹，但起飛後飛機液壓系統故障，便改道於挪威的桑訥菲尤爾機場（Sandefjord Airport）降落。該架客機雖然成功降落在跑道，但滑行期間失去控制，向右衝出跑道並滑進了草地。據Planespotters.net數據，該架客機機齡已有24.2年。初步報告顯示，機上約有182名乘客，包括乘客和機組人員。所幸未傳出傷亡，在衝出跑道後，乘客便透過移動式登機梯進行疏散。目前仍在調查從奧斯陸機場出發後改道以及偏離跑道的情況。