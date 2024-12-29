韓國濟州航空7C 2216航班今（29）日上午在務安國際機場降落時，疑因遭受鳥擊起落架故障，在迫降時發生了嚴重事故。對此，同樣身為機師的「昕有凌兮雜貨鋪」頻道主「掌櫃」，看完事故發生與現場畫面後，忍不住眼眶泛紅，認為飛機上的兩位機師已經盡力做到最好，甚至差點就成為英雄，卻因為機場跑道末端的「致命設施」導致意外發生。
回顧本次韓國空難發生的經過，濟州航空7C 2216航班上午載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷飛回韓國，預計在上午9點左右在務安國際機場降落，不過班機在準備降落離地約200公尺時，被拍到右側機翼引擎突然噴出火圈，疑似也影響到起落架無法正常運行。
對此，B站頻道主「昕有凌兮雜貨鋪」掌櫃同樣身為機師，也在事故發生後盡快翻看了相關畫面與報導，發現濟州航空7C 2216航班在接近機場前都一切正常，但著陸時起落架沒有放出，讓他開始分析當下情境，起落架因鳥擊無法作動的可能性。
隨後掌櫃認為，7C 2216航班在滑行過程中有一股反推的力，但不像是推力反向器的力量，因為周圍沒有被發動機吹起的塵土，因此認為是機腹與地面磨擦而產生的反推力。
掌櫃也發現，濟州航空的機組一直讓飛機保持一個小的迎角，盡力用摩擦減速，這樣對飛機損傷也最小，「如果跑道夠長，其實是一個很好的辦法」，他隨後舉例，在2011年11月1日的LOT波蘭航空16號班機也是這樣操作的。
隨後掌櫃也提到，這次發生事故的務安國際機場19號跑道正在施工，跑道末端的（EMAS）攔阻床剛好無法使用，且跑道也相對較短。掌櫃更發現這次發生嚴重災情的致命關鍵，「為什麼跑道盡頭的引進燈（跑道端標誌燈）基座，是一個高於地面很多的水泥土坡？在那個位置但凡是平地上有一堆燈，都不會是現在這個結果」。
掌櫃也帶入自己身為機師的視角，「（看到這個）我真他X的絕望！那麼好的（迫降）姿態，只要跑道足夠長，那怕盡頭是海，都不會是這個結果，許多機場的引進燈水泥基座都是跟地面齊平的，圍界也都是鐵絲網，如果跑道末端的EMAS（攔阻床）都沒能攔住飛機，那飛機繼續往前衝，最多就是衝進一堆引進燈，最後衝破鐵絲網，某種程度上來說，鐵絲網甚至算得上攔阻索，我是實在想不通，這個機場（務安機場）的引進燈，建在高出地面很多的水泥基座上，然後在周邊又建造了水泥牆圍界，這不就是給機會讓飛機帶著航油，以200多公里的速度往上撞嗎？」
掌櫃最後也表示，自己看7C 2216航班迫降的前10秒鐘影片，認為「這不就是另一個波蘭航空16號班機嗎？」機師做得挺好的，結果當自己看到其他影片發現，機場跑道有水泥做的大土坡時，「我直接血壓都炸了，機組與飛機的疑點我都找到一點理由，但這一堆泥土牆，我真的...設計這東西的人值得一秒六棍」，說完後掌櫃也直接哽咽。
LOT波蘭航空16號班機事故成航空界典範！全機231人無傷亡
時間回到2011年11月1日，當時LOT波蘭航空一架波音767-35DER飛機三組起落架全部無法展開，在空中盤旋一小時消耗多餘燃油後，最終機長決定以機腹著陸的方式降落在華沙蕭邦機場，該客機在3690公尺長的RWY33跑道降落，機尾、右側引擎及左側引擎先後著地，與地面摩擦出大量火花，也摧毀大量跑道上的照明設備，飛機雖然全毀無法修復，但機上乘客連同機組人員共231人無人傷亡，也成為航空歷史典範。
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回顧本次韓國空難發生的經過，濟州航空7C 2216航班上午載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷飛回韓國，預計在上午9點左右在務安國際機場降落，不過班機在準備降落離地約200公尺時，被拍到右側機翼引擎突然噴出火圈，疑似也影響到起落架無法正常運行。
對此，B站頻道主「昕有凌兮雜貨鋪」掌櫃同樣身為機師，也在事故發生後盡快翻看了相關畫面與報導，發現濟州航空7C 2216航班在接近機場前都一切正常，但著陸時起落架沒有放出，讓他開始分析當下情境，起落架因鳥擊無法作動的可能性。
隨後掌櫃認為，7C 2216航班在滑行過程中有一股反推的力，但不像是推力反向器的力量，因為周圍沒有被發動機吹起的塵土，因此認為是機腹與地面磨擦而產生的反推力。
掌櫃也發現，濟州航空的機組一直讓飛機保持一個小的迎角，盡力用摩擦減速，這樣對飛機損傷也最小，「如果跑道夠長，其實是一個很好的辦法」，他隨後舉例，在2011年11月1日的LOT波蘭航空16號班機也是這樣操作的。
隨後掌櫃也提到，這次發生事故的務安國際機場19號跑道正在施工，跑道末端的（EMAS）攔阻床剛好無法使用，且跑道也相對較短。掌櫃更發現這次發生嚴重災情的致命關鍵，「為什麼跑道盡頭的引進燈（跑道端標誌燈）基座，是一個高於地面很多的水泥土坡？在那個位置但凡是平地上有一堆燈，都不會是現在這個結果」。
掌櫃也帶入自己身為機師的視角，「（看到這個）我真他X的絕望！那麼好的（迫降）姿態，只要跑道足夠長，那怕盡頭是海，都不會是這個結果，許多機場的引進燈水泥基座都是跟地面齊平的，圍界也都是鐵絲網，如果跑道末端的EMAS（攔阻床）都沒能攔住飛機，那飛機繼續往前衝，最多就是衝進一堆引進燈，最後衝破鐵絲網，某種程度上來說，鐵絲網甚至算得上攔阻索，我是實在想不通，這個機場（務安機場）的引進燈，建在高出地面很多的水泥基座上，然後在周邊又建造了水泥牆圍界，這不就是給機會讓飛機帶著航油，以200多公里的速度往上撞嗎？」
掌櫃最後也表示，自己看7C 2216航班迫降的前10秒鐘影片，認為「這不就是另一個波蘭航空16號班機嗎？」機師做得挺好的，結果當自己看到其他影片發現，機場跑道有水泥做的大土坡時，「我直接血壓都炸了，機組與飛機的疑點我都找到一點理由，但這一堆泥土牆，我真的...設計這東西的人值得一秒六棍」，說完後掌櫃也直接哽咽。
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時間回到2011年11月1日，當時LOT波蘭航空一架波音767-35DER飛機三組起落架全部無法展開，在空中盤旋一小時消耗多餘燃油後，最終機長決定以機腹著陸的方式降落在華沙蕭邦機場，該客機在3690公尺長的RWY33跑道降落，機尾、右側引擎及左側引擎先後著地，與地面摩擦出大量火花，也摧毀大量跑道上的照明設備，飛機雖然全毀無法修復，但機上乘客連同機組人員共231人無人傷亡，也成為航空歷史典範。
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