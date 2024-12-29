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▲韓國務安機場傳出墜機事故，現場竄出火光及濃濃黑煙。（圖／翻攝自韓聯社）

▲2015年台灣發生復興航空空難，事故發生在起飛後約3分鐘。（圖／NOWnews資料照片）

相較於交通意外，搭飛機被認為是最安全的交通工具之一，但高空、高速等不可控的環境因素大，當飛機發生事故時，逃生難度極高，死傷也會更為劇烈。雖然相對安全，但飛行過程中的「高風險時段」還是要知道，其中被航空業認為最危險的「魔鬼11分鐘」，指的是「起飛後3分鐘與降落前8分鐘」，因全球多數空難大多發生在此11分鐘內，建議乘客保持清醒，仔細聆聽機組人員的指示。今（29）日韓國濟州航空7C2216航班在從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安國際機場的降落過程中，讓該航班在降落時衝出跑道，撞上外側圍欄，隨即爆炸起火，機上共載有181名乘客與機組人員。截至目前，僅有2名機組人員生還，目前死亡人數已經超過累積120人。濟州航空在官網上表示將全力處理事故後續事宜。該起嚴重的空難事故，引起民眾對於搭機的安全意識，根據國際民航組織（ICAO）統計，約49%的飛安意外發生在飛機的起飛和降落階段，主要原因包括機械故障、操作失誤及天候影響。這些問題往往集中於飛行的兩個重要時間點：「飛機離地後的前3分鐘，以及進入降落程序前的8分鐘」。起飛是飛機從靜止狀態進入空中飛行的轉換階段，推力需求最大，飛行員需快速完成操作，稍有失誤可能導致意外，在起飛時，飛機低空爬升時最容易遭遇鳥群撞擊，導致引擎故障，此外，引擎或其他系統若有異常，往往會在高負荷的起飛階段出現，甚至風切變或低空亂流都可能使飛機不穩定。降落階段操作複雜，需要控制飛機的速度、高度與航向，並準確對準跑道。天氣條件也是不可忽視的因素，包含濃霧、強風、側風、風切等都可能干擾降落穩定性，且低空飛行容易遭遇鳥群撞擊。機械故障也可能會讓起落架或剎車系統出現問題，而造成降落失敗。在這11分鐘內乘客應保持清醒，穿好鞋子，避免不必要的走動或開啟行李艙，應確保安全帶正確緊扣，座椅調直，才能再發生意外時，減少傷害，增加逃難空間，同時，留意逃生出口位置和氧氣面罩的使用方法，如果真的遇到意外時要配合機組人員指示。