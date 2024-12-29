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▲符瓊音（左）與高慧君（右）分享彼此近況。（圖／光意娛樂）

選秀節目《超級偶像》出身的符瓊音，和同公司藝人高慧君在歲末接到許多演出邀約，兩人也藉著活動關心彼此，聊到身體狀況，符瓊音去年才剛生下女兒「小鐵支」，但其實她在產前出現子癇前症，還被醫生警告有中風可能，寶寶的心跳一度斷斷續續，緊急開刀生產。去年產下可愛女兒「小鐵支」的符瓊音，在生產時出現子癇前症，不但水腫嚴重，肝腎功能都非常低，血壓數據也很可怕，醫師更表示若再嚴重還可能有中風的危險性。符瓊音表示「我當時只覺得脖子很緊、人很喘，但因為這些都是孕婦的常見症狀，就想說應該沒怎樣。結果醫生聯絡我說指數很危險，一定要辦入院隔天就開刀！」沒想到符瓊音一到醫院檢查，寶寶心跳已經變得有點斷斷續續，甚至還有一些臍帶繞頸，於是立刻就被推進去開刀生產，當時符瓊音更水腫嚴重到麻醉師差點找不到下針點打麻醉。好在生產手術過程順利，這才順利產下寶寶，至於產後的變化，她笑說好像就是自己生完小孩之後記憶力變超差。高慧君則是在2021年出現甲狀腺功能低下的症狀，還是發作前一天被化妝師提醒，表示她的臉看起來歪歪的，這才讓她發現不對勁，「我本來想說跟過去一樣，找整骨師調一下就沒問題了，沒想到我隔天起床，要照鏡子時視線模糊看不清，自拍後發現眼睛有垂直斜視，檢查才知道是甲狀腺功能低下。」沒想到幾年後其症狀又變成甲狀腺亢進，幾年間身體更各種併發症狀不斷，體重也因此不斷增長，雖然她多年來一直努力調整身心狀態，但仍直呼真的十分辛苦。