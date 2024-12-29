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▲SBS也宣布停播節目《Running Man》。（圖／翻攝自IG）

濟州航空今（29）日發生空難，一架客機在韓國務安國際機場墜毀，機上有181人，截至目前已造成167人死亡，2人生還，原預計今晚7點30分舉行的《2024 MBC放送演藝大賞》也確定取消。《MBC演藝大賞》原預計今晚7點30分舉行，由全炫茂、惠利、李章宇擔任主持人，熱門綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢？》皆是得獎熱門，不過因為濟州航空發生重大空難，活動也確定取消。電視台MBC、KBS及SBS將進入特別新聞報導模式，MBC表示，原定的節目《出發！Video旅行》及《蒙面歌王》也停播，SBS也宣布停播《Running Man》以及《人氣歌謠》，KBS也表示，目前啟動了緊急新聞播報模式，考量到國家級災難對國民情緒的影響，決定取消綜藝節目以及喜劇節目的播放。