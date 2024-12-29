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韓國濟州航空一架客機今（29）日在全羅南道務安國際機場降落時，因起落架無法正常打開，被迫以「機腹著陸」，最終撞上機場外牆，機上181人恐僅2人生還。一架加拿大航空2259航班稍早要於哈利法克斯國際機場（Halifax International Airport）降落，卻因故障造成打滑和引擎起火。所幸飛機最後成功迫降，機上人員大多數輕傷並無大礙。綜合加拿大廣播公司（CBC）等外媒報導，一架從加拿大聖約翰斯國際機場起飛的加拿大航空2259航班，準備在28日晚間9點30分左右，於哈利法克斯國際機場降落時，因遭遇機械故障問題，使得起落架並未完整打開。所幸機長最後使飛機順利迫降在機場，飛機在著陸後，沿著跑道滑行了一段距離，更導致部分跑道起火燃燒，哈利法克斯國際機場也因此關閉。一名乘客瓦倫丁（Nikki Valentine）向CBC表示，飛機降落時其中一個輪胎未能正常打開，「飛機開始向左傾斜約20度，隨著這情況發生，我們聽到了一聲相當大的聲響，很像是撞擊聲。飛機的左側機翼與地面磨擦並開始沿跑道滑行。」瓦倫丁指出，飛機沿著跑道滑行了一段「相當長的距離」，期間機師努力控制飛機停止。「飛機劇烈搖晃，我們開始看到飛機左側起火，煙霧開始從窗戶進入機艙。」哈利法克斯國際機場發出聲明表示，這起事件涉及由PAL航空公司運營的加拿大航空2259航班。聲明中並未提及飛機上具體人數，不過機上人員均已撤離，隨後被送往一個機庫，由醫護人員進行檢查。瓦倫丁估計，該飛機的載客容量約為80人，座位安排為兩側各有一對座椅，約有20排座位。她表示，飛機幾乎載滿，所有乘客花了約兩分鐘時間撤離飛機，「飛機的一側完全起火，所以大家基本上都在匆忙撤離，但仍然是有序的匆忙。」瓦倫泰恩在接受CBC採訪時身處機庫，她提到，乘客似乎沒有遭受任何致命傷，但都受到驚嚇。作為預防措施，事件發生後，哈利法克斯機場的航班暫時停飛，而截至29日凌晨，已重新開放一條跑道。相關部門正對事故原因展開調查，但這起意外中的涉事飛機型號暫時不明。