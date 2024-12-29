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韓國濟州航空編號7C2216班機29日上午9時，在全羅南道務安國際機場降落時發生重大事故，飛機疑遭鳥擊無法順利開起落架，直接以機腹著陸滑行，最終撞擊護牆並引發大火。這架失事飛機不僅前一天自務安國際機場往返桃園國際機場，再之前更傳出從濟州飛往北京大興國際機場途中，因緊急情況改降首爾仁川國際機場。失事班機為濟州航空旗下的波音737-800機型，註冊編號HL8088，根據韓國國土交通部消息，機上乘客與機組人員共181人，僅2名坐在機艙後段的1男1女空服員幸運生還，其餘皆全數罹難。韓國當局為此也宣布進入為期一週的全國哀悼期，濟州航空高層則公開鞠躬致歉，表示目前尚無法確定事故原因，但承諾將全力支援罹難者家屬。根據《FlightAware》、《Flightradar24》、《Aviation Source》資訊與報導，失事的HL8088飛機於事故前一天（28）曾執飛往返韓國與台灣的航線，航班編號為「7C2611」及「7C2612」。該飛機下午2點47分自務安國際機場出發，於下午4點11分抵達台灣桃園國際機場；隨後於下午5點05分從桃園起飛，於晚間7點53分返回務安。當日航程時間略有延誤，但未見異常。此外，該飛機於12月27日執行「7C8135」航班時，從濟州飛往北京大興國際機場途中因緊急情況改降首爾仁川國際機場。根據航班資料，飛行過程中機組人員於4點13 分、高度18000呎時發送緊急代碼7700，飛機在首爾停留兩小時後重新起飛，但起飛前數度熄火的記錄如今已引發外界對安全維護的質疑。濟州航空班機執行多條國際及國內航線，包括台灣、曼谷、濟州、北京等地，客機HL8088飛機機齡15.4年，於2017年加入濟州航空機隊，早期曾隸屬歐洲聯航瑞安航空（Ryanair）。