我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國今（29）當地時間上午9點7分發生嚴重空難，濟州航空一架客機疑似因鳥擊導致起落架故障，於降落全羅南道「務安國際機場」後偏離跑道，而後撞上機場圍牆起火爆炸，目前機上的181人僅有2人獲救。今日發生這個憾事，連帶也讓濟州航空的航空維修環境惡劣、安全問題頻發的內部證詞也隨之曝光。今日上午9點7分，濟州航空這架機型為波音公司B737-800的客機發生嚴重空難，從泰國曼谷出發，機上載有175名乘客，其中包含173名韓國乘客和2名泰國乘客，以及6名機組人員。《韓聯社》報導指出，專家們普遍認為，事故原因在於降落時使用的輪子，也就是飛機的著陸裝置未能正常放下，而背後原因則大多被歸因於「鳥擊」，但產生如此嚴重傷亡卻又不能只歸因在鳥擊。而這件事情也讓外界開始關注濟州航空許多內部問題，根據韓國媒體News1報導，有網友發現，早在今年2月，南韓分享職場八卦與職業建議的匿名社群平台「Blind」，今年2月就出現一篇「別搭濟州航空」的文章，爆料網友表示自己在濟州航空工作，不過該公司飛機經常發生引擎故障問題，加上維修狀況堪憂，直指「我們根本不知道飛機什麼時候會掉下來」。A某在貼文中進一步透露，「發動機故障已經成為了我們公司的常態，執行長的錯誤領導導致維修、運營和財務全面受挫，許多員工因無法忍受惡劣環境而跳槽至其他航空公司。」不僅如此，另一名自稱是濟州航空機械師的員工B也投訴，該公司的維修人員長期處於過勞狀態，經常需要連夜工作13-14個小時，除了吃飯的20分鐘外，幾乎沒有休息時間，也讓他憤怒表示，「我們的疲勞程度比其他航空公司高出1.5倍，乘客乘坐的飛機由過勞的員工維修，在這樣的情況下，發生重大事故也不奇怪。」此外，內部人士C最近也在Blind指出，僅從事故發生前一天到當天清晨，濟州航空就已發生3起「維修事故」，引發一整天的連鎖延誤，飛往峴港和富國島的航班甚至因技術故障不得不返回機場，顯示濟州航空存在重大隱患。韓國媒體News1報導稱，濟州航空飛機失事後，不少人回想起員工之前對該公司飛行安全發出的警告，也將濟州航空內部管理及維修問題讓外界開始關注。