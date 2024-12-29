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韓國濟州航空今（29）發生重大死傷事故，一架波音737-800客機在務安國際機場降落後，衝出跑道失事。韓國消防部門估計，除最先獲救的2人以外，機上人員恐全數罹難。消息曝光後外媒也高度關注，指出此案是繼梨泰院慘案後，第二起重創韓國國內的悲劇，同時也針對空難原因提出質疑。這起嚴重死傷事故發生當下，全球有不少家外媒皆陸續進行報導，且因為韓國本月才發生總統尹錫悅戒嚴風波，在國內各界強大的問責聲浪下，韓國如今陷入多名執政高官遭彈劾的政治危機，目前負責處理這起事件的代理總統崔相穆（Choi Sang-mok）更是在27日才獲得任命。《華盛頓郵報》提到，韓國上一起大規模空難發生是1997年的大韓航空事故，當時一架客機從韓國首爾出發，於美國關島撞上山峰，最終機上254名乘客共有228人罹難；《紐約時報》則在報導當中強調，濟州航空案是近年來繼首爾梨泰院大規模踩踏事故後，又一起嚴重的國內死傷案件，這起發生在2022年10月的推擠踩踏事件發生在疫情解封後，梨泰院小巷內奪走將近160人的性命。此外，航空新聞《Airline News》記者湯瑪斯（Geoffrey Thomas）則向美媒《CNN》提到，波音737-800是世上最廣泛使用的飛機之一，也是世界上最可靠的飛機，已經服役20年，業界都知道該機型如何運作，而波音737-800機型也一向運作穩定，在韓國的維修也與全球各地做得一樣好，因此這場空難反而更令人費解。湯瑪斯指出，事發當時天氣狀況是空氣乾燥、陽光充足，務安國際機場也非狀況百出的機場，這就讓他不免懷疑為何在「幾乎完美的降落條件下，一切卻出了差錯」。湯瑪斯特別點出，目前仍不清楚起落架是在著陸時壞掉，或「根本沒有展開」，他也稱這是相當嚴重的問題，「調查人員顯然也將非常關注」。至於調查將花費多少時間，韓國航空安全政策官柳京洙則表示，事故原因的調查可能需耗時半年，或甚至更久，因為客機失事所涉因素非常複雜，包括機體問題、機組人員操作失誤及外部環境等，都需要時間逐一釐清。