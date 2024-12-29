我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年中華足協年度頒獎典禮，木蘭聯賽年度金手套獎由高雄Attackers的日本外援三木良美拿下。本季她鎮守高雄大門，僅失6球，助隊奪得隊史首座冠軍。三木在頒獎致詞中，用流利的中文感性表示：「今年是最棒的，我真的喜歡Attackers的大家！」三木良美來自日本市原千葉青訓U18梯隊，曾效力過岡山湯鄉、FC十文字VENTUS和愛媛FC女子隊，也曾挑戰過澳洲第二級聯賽。今年因緣際會加入高雄Attackers，她坦言：「當初加入球隊時，就是以拿下冠軍為目標，能達成這個目標對球隊和我自己都是非常開心的事情。」本季高雄Attackers奪冠之路上，最令她印象最深刻的是以2:0擊敗台中藍鯨的比賽，「之前我們從未贏過藍鯨，但那場勝利帶給全隊很大的信心，最終助我們拿下總冠軍。」三木表示，獲得金手套獎是全隊努力的成果：「今年能有這樣的表現，真的要感謝所有隊友，他們拼命用身體防守，才能讓我們在關鍵時刻守住每一球。」剛來台灣時，語言不通成為她最大的挑戰，但教練團和隊友的幫助讓她逐漸適應，三木表示：「總教練猪口武志讓我在理解戰術上減少很多時間，也能更專注發揮自己的能力。」三木提到，感謝隊友和教練團的支持，讓她能無壓力地展現實力，並融入這個新的環境。談到台灣足球的特色，她表示：「台灣的天氣很熱，比賽方式會有所不同，但選手都堅持到最後，這點和日本完全一樣。」她也強調，這一年來台踢球是她做過最棒的決定。高雄Attackers今年拿下隊史首冠，並成功爭取到女子亞冠（WACL）資格。對於即將挑戰的國際賽場，三木充滿期待：「在日本要參加WACL，必須贏得頂級聯賽冠軍，這一直是我夢想中的夢想。今年來到台灣的第一年就能挑戰這樣的比賽，真的非常期待，也希望能拿出最佳表現。」展望新球季，三木已做好準備，她表示：「明年除了要幫助球隊拚連霸，也會努力在亞冠守好每一場比賽，希望再次奪得金手套獎。」