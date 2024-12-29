韓國務安機場發生墜機事件！濟州航空今（29）日發生一起大型空難，一架載有181人的客機在韓國務安國際機場墜毀，除了2名空服員幸運生還外，機上其餘乘客179人推測已經全數罹難。對此MBC原定於今天晚上舉行的演藝大賞緊急停辦；而玄彬、宋仲基等人的宣傳活動全數延期；明天由EXO成員D.O.（都敬秀）主演的韓版《不能說的秘密》記者會也緊急取消。
南韓爆出史上最嚴重空難 機上181人僅2人幸運生還
就在韓國務安機場當地時間今（29）日上午9時7分，一架從泰國曼谷飛回韓國的濟州航空客機，於全羅南道務安機場降落時，疑似遭到鳥擊、無法放下起落架，導致飛機衝出跑道，撞上護欄爆炸。據悉該班機是15年機齡的波音737-800，機上共181人，僅2人獲救，被視為是南韓境內有史以來最嚴重的空難。對此消防當局在緊急情況通報會上指出：「機上181人，除了2名已獲救人員之外，推測可能全數罹難。」並表示單位正在盡力救援。
韓國娛樂圈集體哀悼 各大記者會、活動宣布取消
今天原先是韓國每年年末都會舉辦的頒獎典禮，不過由於南韓境內發生嚴重空難，MBC演藝大賞已在下午宣布停辦，而明年的MBC演技大賞，以及31日的KBS演技大蒼、MBC歌謠大戰、SBS演藝大賞，目前則暫無宣布，不過電視台相關人士透露還在研議當中。
而男團EXO成員D.O.與元真兒主演的韓版《不能說的秘密》，原定於明天在Megabox COEX影院舉辦電影發布會，稍早片商也對外發聲，宣布取消活動：「記者會取消，向罹難者致上最深哀悼之意。」另外宋仲基日前睽違10年錄製綜藝節目《拜託了冰箱》，原定近期播出，不過製作單位已表示「該集播出延期」；不只如此，玄彬的新電影《哈爾濱》，原定在今天接受JTBC新聞台《Newsroom》採訪，現也因濟州航空爆出空難延期受訪。
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就在韓國務安機場當地時間今（29）日上午9時7分，一架從泰國曼谷飛回韓國的濟州航空客機，於全羅南道務安機場降落時，疑似遭到鳥擊、無法放下起落架，導致飛機衝出跑道，撞上護欄爆炸。據悉該班機是15年機齡的波音737-800，機上共181人，僅2人獲救，被視為是南韓境內有史以來最嚴重的空難。對此消防當局在緊急情況通報會上指出：「機上181人，除了2名已獲救人員之外，推測可能全數罹難。」並表示單位正在盡力救援。
韓國娛樂圈集體哀悼 各大記者會、活動宣布取消
今天原先是韓國每年年末都會舉辦的頒獎典禮，不過由於南韓境內發生嚴重空難，MBC演藝大賞已在下午宣布停辦，而明年的MBC演技大賞，以及31日的KBS演技大蒼、MBC歌謠大戰、SBS演藝大賞，目前則暫無宣布，不過電視台相關人士透露還在研議當中。
而男團EXO成員D.O.與元真兒主演的韓版《不能說的秘密》，原定於明天在Megabox COEX影院舉辦電影發布會，稍早片商也對外發聲，宣布取消活動：「記者會取消，向罹難者致上最深哀悼之意。」另外宋仲基日前睽違10年錄製綜藝節目《拜託了冰箱》，原定近期播出，不過製作單位已表示「該集播出延期」；不只如此，玄彬的新電影《哈爾濱》，原定在今天接受JTBC新聞台《Newsroom》採訪，現也因濟州航空爆出空難延期受訪。
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