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▲梁朝偉（右）雖然和《魷魚遊戲》導演黃東赫見過面，卻沒有要加入第3季。（圖／摘自IG）

▲李奧納多狄卡皮歐是好萊塢片酬最高的巨星之一，拍一部片的酬勞就差不多《魷魚遊戲》中一人獨拿的獎金數字。（圖／美聯社／達志影像）

轟動全球話題韓劇《魷魚遊戲》第2季登場，網上馬上翻出梁朝偉和導演黃東赫的合照，照片上還有「Ready for Squid Game？」字樣，因而出現梁朝偉會加入最終季扮演大魔王的揣測，不過已經遭到否認。更有意思的話題則是，歐美觀眾看了兩季的內容，對於最重要的問題：456億韓元一人獨得，這種獎金到底算高還是低、值不值得那麼多人性命相拚？經過換算約等於3100萬美元，大概相當於李奧納多狄卡皮歐演《花月殺手》的片酬。《魷魚遊戲》的第2季被形容觀眾看完之後會很想馬上接著看第3季，果然在上架後幾天，就傳出梁朝偉將加入《魷魚遊戲》第3季、飾演大魔王的消息，網友也翻出2022年劉嘉玲IG曾發出梁朝偉與《魷魚遊戲》導演黃東赫的合照，還寫上「Ready for Squid Game？（準備好參加魷魚遊戲了嗎）」，更標註官方帳號，才造成外界的聯想。不過目前此說已被否認，觀眾不用過度期待。倒是歐美觀眾連看《魷魚遊戲》兩季下來，真的很想知道所謂的「鉅額獎金」是不是真的很豐厚、如果沒有想像的高，那劇中人何必拚得你死我活？結果有人為大家換算，得到的數字是456億韓元差不多為目前匯率下的3100萬美元（約合台幣10億1750萬元），對於一般百姓來說，確實是筆大錢，儘管好萊塢紅星可能拍個1、2部片，就能拿到這個酬勞。號稱「好萊塢最後一位真正電影巨星」的李奧納多狄卡皮歐，不論為Netflix演出《千萬別抬頭》或是替Apple TV+主演《花月殺手》，片酬都是3000萬美元，只要拍兩部片就等於玩了兩次《魷魚遊戲》且都一人獨拿，但像他這種等級的巨星也不多，大多數好萊塢紅星拍片能拿到千萬或是1500萬美元片酬就已經很令人羨慕，真正賺進大錢的都是隨著片子賣座談到的分紅，比例越高賺得越多，所以全部的收入應該含「片酬加分紅」，不一定比去玩一次《魷魚遊戲》差。