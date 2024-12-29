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▲郭富城第一天就受傷，他透露是因為自己衣服上有小小的刺。（圖／記者陳明安攝）

郭富城在台北小巨蛋和粉絲一連狂歡3天，每晚都為台灣量身打造的歌單貫穿全場，帶領歌迷進入他出道34年的音樂宇宙。不過第一場郭富城左手背就破洞濺血，還不慎跌落舞台，讓許多粉絲相當擔心，他在第二場演出時也向所有粉絲報平安，「我沒事，請大家放心！」不僅和粉絲寒暄，寵女狂魔的他也向在包廂的女兒打招呼，「爸爸在這！」郭富城在第一天晚上表演時，因為手背受傷又摔落舞台，結束後陸續收到粉絲關心，他特別在演唱會上與歌迷報平安，並解釋：「讓大家擔心，但我沒事，請大家放心！然後你們知道我身上的造型有很多珠片很漂亮，有小小的刺，不過完全OK，最重要的是，這完全不影響我的表演，重要的是你們給我的掌聲！」郭富城超級敬業的態度，讓全場再次掀起熱烈掌聲及歡呼，貼心的他不忘與歌迷寒暄，還許願明年要再來台灣開唱，絕對不再讓粉絲等五年。他還在現場瞬間變成暖心爸爸，跟包廂裡面的女兒打招呼，「我女兒說昨天沒有看到我，今天位置更近舞台，爸爸在這！」演唱會上郭富城即興作畫，現場觀眾也報以熱烈掌聲，之後歌迷更驚喜在座位上排出巨型Aaron字樣，氣勢十足的互動，足見郭富城與歌迷間的默契與愛意，之後萬人燈海唱〈愛的呼喚〉，同樣讓郭富城非常感動。