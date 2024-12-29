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越南總理范明政（Pham Minh Chinh）近日視察「老街—河內—海防鐵路建設項目」，要求該跨境鐵路計畫於2025年12月開工，並確保與中國鐵路同步對接，強調跨境標準軌鐵路是「需要盡快實施的重要項目」。根據指示，該項目需於2025年1月與2月分別向政府和國會提交投資主張及特殊政策報告，並於2025年12月正式動工，此進度較原定2027年中旬動工提前一年半。越中跨境鐵路全長417公里，投資額高達116億美元，與中國雲南省接壤的邊境省份「老街」出發，經過首都「河內」至港口城市「海防」，境內途經老街、安沛、富壽、永福、河內、北寧、興安、海陽、海防9個省市，是連接中國的國際運輸路線，成為越中國際運輸的重要橋樑，加速雙邊經濟和區域合作的發展。范明政強調，這條對越南發展至關重要，相關流程應該簡化，以確保儘快動工，並要求適當調整貨運及客運站數量和位置，提升運作效率。此外，鐵路的列車速度與軌距設計須與中國鐵路系統保持同步，並與中方密切協作，確保跨境鐵路的順利對接。中國外長王毅與越南副總理兼外長裴青山12月10日於北京舉行雙邊合作指導委員會第十六次會議，雙方正式簽署「關於跨境標軌鐵路合作項目」協議，計畫合作建設三條鐵路。裴青山表示，跨境鐵路項目將促進中越邊界成為連接中國與東協國家的重要橋梁，並建議優先推動老街—河內—海防、諒山—河內、芒街—下龍—海防三條標準軌鐵路的建設，恢復兩國間的國際鐵路聯運。