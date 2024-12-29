越南法院針對COVID-19疫情期間隔離檢疫貪污案進行審理，太原省（Thai Nguyen）外務局副局長陳松（Tran Tung）被控收賄近77億越南盾（約新台幣990萬元），但他辯稱收取高額隔離費是為了幫助鄉親返國，「這是合理的服務費，並非貪污」。檢方建議對其處12至14年有期徒刑。

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調查顯示，COVID-19疫情期間，陳松與業者商議將越南公民從國外帶回隔離，合約標明每人14天隔離費為1000萬至1200萬越南盾（約新台幣1萬3千至1萬5千 元），但實際收費高達1800萬（約新台幣2萬3千元），每人陳松可得利600萬至800萬越南盾（約新台幣7千8百元至1萬元）不等。

在法庭上，陳松將受害民眾稱為「鄉親」，表示他當時說服不願參與的飯店成為隔離場所，讓業者、員工與自己都能受益。他強調，收取企業支付的款項時，並未意識到這是貪污，「這只是認知上的差異，並無受賄意圖」。

他聲稱自己替民眾爭取利益，還獲得許多感謝信和影片，感謝太原省提供那麼好的隔離場所，堅稱「從未違法，問心無愧」。檢方認定，陳松是此案主謀，建議判處12至14年有期徒刑。

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