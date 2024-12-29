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越南國會通過南北高鐵建設決議，將成為越南史上規模最大的基礎建設計畫，總長1541公里，投資額高達700億美元（約新台幣2.3兆元）。越南交通運輸部副部長阮名輝（Nguyen Danh Huy）近日表示，相關整體實施方案已完成，計劃於2027年12月正式動工。南北高鐵將成為越南史上最大規模的基礎建設工程，路線北起河內市的玉回站（Ngoc Hoi），南至胡志明市的守添站（Thu Thiem），全長約1541公里，沿途通過20個省市，設計時速達350公里。越南副總理陳紅河（Tran HongHa）主持的第3次南北高鐵建設指導會議上指出，此計畫不僅是單一基建工程，更承擔著發展越南高鐵產業的使命，包括施工、管理、營運及開發等全方位能力的提升。他強調，實施過程需全盤同步推進，避免「邊做邊等」的情況，從政策制定到技術選擇和營運管理都須明確規劃。根據越南國會的要求，高鐵計畫將於2025年展開可行性研究，力爭2035年基本完成。但是有分析指出，高鐵建設將面臨技術、資金等多重挑戰，尤其是高達上萬公頃的用地需求和超過12萬人的搬遷計畫，為按期完成工程增添不確定性。