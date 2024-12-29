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中國與越南於12月10日首度舉行「3+3」戰略對話機制會議，涵蓋外交、國防與公安領域，標誌著兩國合作進一步深化。此舉不僅是中國首次與他國建立此類機制，也顯示北京希望加強對東南亞地區的影響力，同時越南則試圖透過平衡與其他全球大國的關係來降低風險。根據中國外交部發布消息指出，中國與越南雙邊合作指導委員會第十六次會議於12月10日在北京舉行，雙方在會前首次召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議，外交、軍隊和公安部門的兩國負責人共同主持。會議圍繞中越全面戰略合作及國際和地區的共同關切深入交換意見，並達成廣泛共識。中國之前與緬甸、日本、韓國、印尼等國已建立外交和國防「2+2」對話機制；越南則與美國、俄羅斯和韓國開展「外交、國防、安全戰略」對話，並與澳洲和法國進行「外交、國防」對話，但多數僅由副外長牽頭，國防及安全部門參與層級較低，難以稱為真正的「2+2」或「3+3」戰略對話。而此次中越「3+3」對話重點聚焦政治及安全領域的合作。東南亞日益成為美中等大國競爭的地緣政治焦點，據《南華早報》報導，河內國家大學國際關係學講師黃心光表示，對中國而言，這一框架至關重要，尤其是在明年川普可能再次當選美國總統後，美國可能會利用越南來牽制中國在東南亞的影響力。此外，報導指出，與菲律賓在南海經常與中國發生衝突相比，越南更傾向採用「秘密外交」（back-room diplomacy）來緩和緊張局勢。對越南而言，深化與中國的合作是一種精細的平衡策略。黃心光強調，「對河內來說，向中國展現雙邊關係的『特別』和『獨特』性至關重要」。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）亞太項目副研究員海頓（Bill Hayton）則認為，此次對話顯示「公共安全」議題已被納入討論範圍。由於中越雙方都擔憂西方可能發起支持民主的活動，兩國希望就應對策略分享專業經驗。