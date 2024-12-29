我是廣告 請繼續往下閱讀

越南政府《第147號法令》（Decree 147）25日生效，所有在越南經營的科技巨頭及外來單位、企業和個人，都需透過手機號碼或越南身份證號碼驗證用戶帳號，同時儲存用戶的全名與出生日期。一旦通信傳媒部或公安部提出要求，相關資訊必須提供給當局，並在24小時內刪除任何政府視為「非法」的內容，並且限制18歲以下青少年遊戲時間長度，引發人權團體和業界對言論自由受限的憂慮。11月9日頒布的《關於互聯網服務管理、提供和使用及網絡信息管理的第147號法令》（簡稱第147號法令），是以2018年的《網絡安全法》為基礎，後者曾因仿效中國對網際網路的壓制性審查而遭到美國、歐盟及網路自由倡議人士的批評。新法規定只有完成驗證的帳號才能進行直播，此措施將對依賴TikTok、Facebook、YouTube等平台的用戶產生影響。越南約有1億人口，其中6500萬人使用臉書，6000萬人使用YouTube，TikTok用戶則約2000萬。人權團體指出，新法可能加劇不同政見者因匿名發文而被捕的風險。胡志明市的部落客與維權人士楊文泰（Duong Van Thai，音譯）表示，新法或將迫使民眾自我審查，避免發表不同意見，對越南民主價值觀的發展造成傷害。人權觀察組織（Human Rights Watch）呼籲越南廢除《第147號法令》，批評其限制資訊獲取和言論自由，該組織亞洲區副總監戈斯曼指出，新法無助於解決真正的安全問題，也未尊重基本人權。