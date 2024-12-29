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韓國濟州航空傳出重大飛機失事事故，造成179人罹難，阿拉伯聯合大公國稍早透過外交部聲明稱，對此次空難造成的重大人員傷亡深表痛心，同時向韓國政府、人民及罹難者家屬致上最深切的慰問。不料，當地一架觀光用的雙人座滑翔機也傳出墜機事故，飛行員與乘客雙雙喪生。當地媒體《Khaleej Times》報導指出，事故發生在拉斯海瑪大公國的海岸附近，一架屬於賈茲拉航空俱樂部（Jazirah Aviation Club）的滑翔機驚傳墜毀，墜機地點則位於Cove Rotana酒店附近海域。報導稱機上兩人皆因傷重不治死亡，其中一人為29歲的巴基斯坦籍女飛行員，另一人為26歲的印度籍乘客蘇萊曼阿爾馬吉德（Sulaymaan Al Majid）。文內指出，蘇萊曼從小在阿拉伯聯合大公國長大，是一名在英國職業的醫師，這次與家人前往當地，並租用滑翔機是進行觀光，他的弟弟原定搭乘下一班滑翔機，據其家人透露，滑翔機失聯後，最初被告知為緊急降落，直至被送往醫院後才確定兩人不幸罹難。蘇萊曼被送往鄰近醫院搶救，但因傷重不治，死亡時間記錄為下午4時30分。他的家人準備於當地時間週日晚間7時30分舉行葬禮。在此之前，阿拉伯聯合大公國才剛透過外交部向韓國表示哀悼，「我們對此次空難造成的重大人員傷亡深表痛心，向韓國政府、人民及罹難者家屬致上最深切的慰問與同情。」目前，阿聯酋民航總局（GCAA）已啟動調查，事故原因仍待釐清。