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越南政府宣布，為保護民眾健康，將於2025年起全面禁止電子煙與加熱菸草製品，違規者最高可被處以128萬元台幣罰款及5年監禁。當局強調，電子煙對使用者神經、肺部及心臟系統危害巨大，並將採取嚴厲措施遏制其製造、銷售與使用。越南衛生部計畫自2025年起，對電子煙的違法行為新增「藏匿與使用」的處罰權，旨在加強控管電子煙流通與使用。根據越南法律，製造或銷售違禁商品者，最高可被處以10億越南盾（約128萬台幣）罰款，並判處最高5年監禁。越南世界衛生組織（WHO in Vietnam）代表阮春林（Nguyen Tuan Lam，音譯）強調，只有施以足夠嚴厲的罰則，才能有效嚇阻相關違規行為。越南國會於今年11月通過全面禁止電子煙的法案，該禁令將於2025年1月1日正式生效。儘管禁令即將生效，市場上仍有大量電子煙產品偽裝成玩具進行販售。電商平台上，電子煙以每支10萬至20萬越南盾（約128元至257元台幣）的價格出售，外觀多為彩色卡通動物設計。胡志明市一名電子煙販售商透露，他所銷售的產品設計成泰迪熊鑰匙圈或牛奶盒的模樣，全國銷量已達數千台。此外，用戶可輕易在YouTube及TikTok上找到相關產品的使用說明與評論。另一名商人更坦言，今年銷售量增長了20%，因有吸引人的外觀而大受歡迎。越南並非唯一推行電子煙禁令的東南亞國家，目前包括汶萊、泰國、柬埔寨、寮國、東帝汶及新加坡在內的國家，已全面禁止電子煙。越南此次禁令的推行，顯示著東南亞地區對電子煙的管控趨於嚴格化。