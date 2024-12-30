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美國前總統卡特（Jimmy Carter）於當地時間29日下午在美國喬治亞州普萊恩斯（Plains）的家中逝世，享嵩壽100歲。距離他接受安寧照護已經有一年多的時間，卡特目前是美國歷任總統中最長壽的一位。根據《美聯社》報導，卡特所創立的卡特中心（Carter Center）發布了關於他去世的消息，稱卡特在家人的陪伴下平靜地去世。卡特的兒子奇普（Chip Carter）則悼念表示，「父親不僅是我的英雄，也是所有相信和平、人權及無私大愛的人的英雄」。卡特兒子感謝各界透過延續卡特信念的方式以紀念父親。卡特身後留下4名子女、11名孫子女及14名曾孫子女。卡特是第39任美國總統，於1977年至1981年間入主白宮，憑藉敏銳的才智、虔誠的宗教信仰和出色的職業道德著稱，1978年讓埃及與以色列坐上談判桌，促成中東和平協議是他在任期間最受讚譽的成就。卡特卸任後於1982年創立了卡特中心，以在全球推動民主、公共衛生和人權為職志，在80多歲的時候仍然執行人權和外交任務，在90多歲的時候還從事替窮人建造房屋的項目計畫，贏得了廣泛的尊重，並於2002年榮獲諾貝爾和平獎。諾貝爾委員會表示，頒獎給他是為了表彰其和平解決國際衝突、推動民主和人權、促進經濟和社會發展所做的不懈努力。