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▲愛莉莎莎激動到飆國罵，慶幸自己躲過濟州航空空難。（圖／愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎經常赴泰國度假，還在當地置產。（圖／愛莉莎莎IG）

韓國濟州航空一架從曼谷返回南韓的民航客機，昨（29）日疑似遭遇鳥擊緊急迫降，滑行時衝出跑道撞上外牆，機身爆炸燃燒，造成179人罹難，僅2人生還。對此，經常前往泰國旅遊的YouTuber愛莉莎莎，發布濟州航空墜機畫面，爆粗口喊「躲過一劫」，沒想到，遭不少網友洗版痛批：「到底要怎麼樣才學會安靜？」昨天下午，愛莉莎莎在IG限時動態上傳濟州航空墜毀的韓媒新聞畫面，寫下：「X！一天到晚飛泰國到韓國的我，覺得躲過一劫。」並附上3個哭臉的表情符號，透露自己3天前才搭乘該航線，大呼「好恐怖」，文末以「RIP」為這次遭遇空難的亡者哀悼。愛莉莎莎動態一發布，許多網友湧入她的最新貼文怒罵：「逃過一劫嗎」、「有這種想法很正常，但是放心裡不就好了嗎」、「逃過一劫什麼意思？真好笑！到底要怎麼樣才學會安靜」、「這個在家屬聽起來滿諷刺的」、「連飛機失事也蹭」、「不會說話可以不用說的」、「做什麼都是在秀下限」、「看時機講話啊啊啊！」不過也有網友幫愛莉莎莎緩頰：「任何人如果差點坐上這班飛機都會覺得還好自己是什麼時間，我自己24號飛，我也會覺得自己很接近，還好不同時間，逃過一劫，不就是逃過一個劫難嗎？字眼到底哪裡有問題？只不過是她說出來吧！很無聊！」