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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，並於昨（29）日下午3時再次召開羈押庭，結果北院裁定柯文哲保證金改由7000萬元交保，並需戴上電子腳鐐。而柯文哲此次交保金額，已經刷新政治要角涉案交保金額排行，超越原本居於榜首的行政院前秘書長林益世。北院裁定柯文哲以7000萬元交保，刷新政治人物交保金額排行，原本最高的就是2012年被媒體揭露向地勇選礦公司負責人陳啟祥索取、收受6300萬元賄款的時任行政院秘書長林益世，當年他被依貪污等罪起訴，台北地方法院裁定以5000萬元交保；當年林家人深夜沒有籌出錢來，林益世還在看守所多待一夜，17小時後，其妻才帶錢辦妥交保手續。如今林益世交保金額排為第二，應曉薇3000萬交保排第三，鄭文燦涉貪以2800萬交保，成排行第四。鄭文燦今凌晨由大哥鄭文彬籌錢辦保，1小時內就提來4大袋的現金，之後又補送一袋現金，法院光是清點2800萬元款項就花了接近2小時，鄭文燦步出桃園地院時已經接近凌晨5點。居於交保金額排行第五的則為國民黨前中常委蕭景田和台北市前議員賴素如，都是以1500萬元交保。蕭景田被爆替台北市議員林杏兒以現金買票，遭依選罷法投票行賄罪起訴；賴素如則是因捲入雙子星開發弊案涉嫌收賄。國民黨前立委蔡正元、國民黨立委顏寬恆、民進黨前立委蘇震清以及國民黨前立委廖國棟因案皆以1000萬元交保，蔡正元是因涉中影案，顏寬恒是因沙鹿豪宅涉偽造文書，蘇震清和廖國棟則是因爭奪SOGO經營權一案。