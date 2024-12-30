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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，29日北檢抗告成功，發回更裁，改以7千萬交保。總統府資政謝長廷看了起訴文件後，直指「收賄證據確實薄弱了一點」。對此，資深媒體人黃揚明認為，謝長廷這一番話將攪亂一池春水，目前看來他「還有所為」。謝長廷日前在臉書發文指出，把柯文哲的起訢文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人四月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。對此，黃揚明29日在節目《少康戰情室》指出，謝長廷此說法在綠營內部是大逆風，且對北檢是很嚴厲的提點，此舉也會有政治解讀，甚至已經有些藍委解讀是為了爭取大法官，因今年上半年曾傳出，謝長廷有被人推薦角逐大法官，如果謝長廷對白營示好，未來角逐大法官，人事同意權會站在有利位置。不過黃揚明強調，提名權在總統賴清德手上，因此賴仍是關鍵；而本來謝長廷被認為卸任駐日代表後會是退休狀態，但目前看來仍「還有所為」。