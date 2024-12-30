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▲韓國濟州航空7C2216航班29日上午在務安機場降落時失事，造成179人死亡，韓國為此全國進入為期七天的國家哀悼期。（圖／美聯社／達志影像）

▲整架飛機當中，死亡率最低為機尾中間座位的28%，反之中段靠走道的座位死亡率達44%。（圖／取自美國聯邦航空總署FAA）

南韓濟州航空昨（29）日一架民航客機發生大型失事意外，飛機疑似遭遇鳥擊並利用機腹緊急迫降，滑行時衝出跑道撞擊外牆，全機181人中僅2人生還。這起重大空難引起全民關注，那麼搭飛機時坐在哪個位置最為安全呢？事實上，先前航空專家與歷史數據分析均顯示，飛機尾端中間座位在空難中的死亡率僅28%，為全機座位最低，相對來說更加安全。綜合外媒報導，《時代雜誌》引用了美國聯邦航空總署（FAA）35年的數據分析，指出飛機中間座位死亡率為39％，前端座位38％，。而整架飛機當中，，反之中段靠走道的座位死亡率達44%。美國國家運輸安全委員會（NTSB）報告當中，調查20起同時有罹難者及生還者的飛機事故，，搭乘商務艙的生還率僅49%，支持飛機後端座位更安全的說法。內華達大學航空專家鮑伯（Dan Bubb）也證實，飛機尾部的座位相對來說確實更加安全，但同時也最容易受到亂流影響，搭乘舒適度比起其他座位較差。搭飛機容易害怕的乘客，也可以選擇坐在靠近出口的位置，FAA研究顯示，飛機發生事故後，離出口最近的前5排乘客，在黃金90秒內完成撤離的可能性較高，拉高生還機率。