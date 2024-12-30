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民眾黨主席柯文哲昨獲裁定7000萬元交保，並加掛電子腳環。民眾黨原盼今（30）日中午前能籌措到保金，但顯有困難。立院黨團總召黃國昌受訪時表示，今天的目標就是在下午5時前籌出追加的保釋金；至於柯文哲指定接班一事，黃國昌則絕口不談，僅重申：「今天對台灣民眾黨來講只有一件重要的事情，救出主席。」黃國昌今在立院受訪時，再度痛批北檢只給柯文哲兩條路，要不然就繼續羈押，要不然就把黨主席辭掉，公然介入政黨內部人事，甚至在公開的法庭上毫不遮掩逼迫柯文哲辭職。「我從來沒有看過一個自詡為民主法治國家的檢察官，自甘墮落為鷹犬可以墮落到這樣的程度。」至於各界關心柯文哲保金籌措進度，黃國昌則透露，目標是今天下午5時前籌到保金。至於被柯文哲指定接班一事，黃國昌則不願多談，僅強調要趕快「救出主席」。針對柯文哲在庭上對父親病重哽咽表示「我爸爸快不行了」，黃國昌則說：「主席家人的隱私我們要尊重。身為人子，在這段時間中，我只能夠說我百分之一百了解主席的悲傷。」