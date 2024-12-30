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美媒看好Roberts續約價破紀錄！洛杉磯道奇總教練Dave Roberts，今年在日籍球星大谷翔平加盟球隊後，帶隊一路闖進世界大賽，並以4：1擊敗紐約洋基，奪下9年執教以來的第2冠。日前舉辦的道奇總管會議上，Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，拿下851勝、506敗的佳績，除了連續9年闖入季後賽外，更是8度拿下國聯西區冠軍。《洛杉磯時報》專職道奇隊內容的寫手Jack Harris，近日發表文章指出，道奇在休賽季補強動作頻繁，先簽下了賽揚強投Blake Snell，又把奪冠的功臣「西語老師」Teoscar Hernandez、Tommy Edman等人留下，展現爭奪衛冕的決心。因此，他看好Dave Roberts的續約總價，有望在今年冬天再次打破紀錄。