美媒看好Roberts續約價破紀錄！洛杉磯道奇總教練Dave Roberts，今年在日籍球星大谷翔平加盟球隊後，帶隊一路闖進世界大賽，並以4：1擊敗紐約洋基，奪下9年執教以來的第2冠。明年將是Dave Roberts合約的最後一年，球隊總管Brandon Gomes表態有意續約，此外，美國媒體《洛杉磯時報》的報導認為，Dave Roberts將有望超越芝加哥小熊和Craig Counsell簽下的5年、總價4000萬美元（約12.7億新台幣）合約，成為聯盟總教練合約的新天花板。
執教任內2度奪冠 續約總價挑戰新高度
日前舉辦的道奇總管會議上，Brandon Gomes就曾透露：「希望今年冬天和Roberts續約。」Dave Roberts從2016年起開始執教道奇隊，目前雙方正處在3年的合約，並且會在2025年賽季結束後到期。
Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，拿下851勝、506敗的佳績，除了連續9年闖入季後賽外，更是8度拿下國聯西區冠軍。不過在2022年、2023年，連續2年都以一輪遊作收，讓不少球迷難以接受，直到今年大谷翔平加入後，帶隊奪下世界冠軍，有望為自己到爭取一張高薪合約。
《洛杉磯時報》專職道奇隊內容的寫手Jack Harris，近日發表文章指出，道奇在休賽季補強動作頻繁，先簽下了賽揚強投Blake Snell，又把奪冠的功臣「西語老師」Teoscar Hernandez、Tommy Edman等人留下，展現爭奪衛冕的決心。
同時，Jack Harris在文章中提到，小熊從密爾瓦基釀酒人挖角主帥Craig Counsell時，創下破紀錄的5年、總價4000萬美元（約12.7億新台幣）合約，這一舉動為管理層的薪資定下了新的基準。因此，他看好Dave Roberts的續約總價，有望在今年冬天再次打破紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日前舉辦的道奇總管會議上，Brandon Gomes就曾透露：「希望今年冬天和Roberts續約。」Dave Roberts從2016年起開始執教道奇隊，目前雙方正處在3年的合約，並且會在2025年賽季結束後到期。
Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，拿下851勝、506敗的佳績，除了連續9年闖入季後賽外，更是8度拿下國聯西區冠軍。不過在2022年、2023年，連續2年都以一輪遊作收，讓不少球迷難以接受，直到今年大谷翔平加入後，帶隊奪下世界冠軍，有望為自己到爭取一張高薪合約。
《洛杉磯時報》專職道奇隊內容的寫手Jack Harris，近日發表文章指出，道奇在休賽季補強動作頻繁，先簽下了賽揚強投Blake Snell，又把奪冠的功臣「西語老師」Teoscar Hernandez、Tommy Edman等人留下，展現爭奪衛冕的決心。
同時，Jack Harris在文章中提到，小熊從密爾瓦基釀酒人挖角主帥Craig Counsell時，創下破紀錄的5年、總價4000萬美元（約12.7億新台幣）合約，這一舉動為管理層的薪資定下了新的基準。因此，他看好Dave Roberts的續約總價，有望在今年冬天再次打破紀錄。