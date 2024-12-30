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▲台北地院昨（29）日，對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等人重開羈押庭，晚間11點裁定沈慶京1億元交保，柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.27）

台北地院昨（29）日，對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等人重開羈押庭，晚間11點裁定沈慶京1億元交保，柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海。沈慶京已找到金主朋友借得6000萬元，30日凌晨2點前可能送到北院，沈慶京律師胡原龍今（30）日一早9時15分，抵達北院領繳款單，9時24分前往台銀分行繳6000萬交保金，沈慶京律師在7小時後，帶著6000萬交保金辦保。民眾黨主席柯文哲26日遭北檢起訴，並求處重刑28年6月，雖北院裁定以3000萬元交保，但案經北檢抗告，29日高院撤銷原裁定發回更裁。同日下午3時，北院火速重新召開羈押庭，晚間11時裁定柯文哲7000萬交保，從今天起限制出境、出海8個月，得配戴電子腳鐐，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。據悉，沈慶京30日凌晨2時許，將由律師帶來向朋友所借的6000萬保釋金送到北院，不過北院表示，合議庭已經離開，無法開立釋票、處理3限（限制住居、出境及出海）與配戴科技監控設備（電子腳鐐），30日上午8時才能辦保。而今早9時15分，沈慶京律師胡原龍即抵達北院領繳款單，接著去台銀分行繳6000萬交保金。