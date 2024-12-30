我是廣告 請繼續往下閱讀

▲後勁（Bradin Hagens）2024年轉戰台鋼雄鷹改任先發投手，繳出7勝0敗、防禦率2.04的亮眼成績，成為球隊勝利保證。台鋼雄鷹今（24）日宣布與後勁完成續約，2025年合約總值39.25萬美元。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲中信兄弟在野手的需求度並不高，過往在保護名單上，往往有漏網之魚的野手被別隊挑中，成為球隊不錯的主力；投手戰力，反而因為最近4年奪下3冠，大量消耗下，牛棚投手戰力吃緊，先發輪值又每年都有不同的傷兵出現，最終都只能靠著老將鄭凱文撐場。（圖／中信兄弟提供）

結束了中華職棒首個薪資暴衝的自由球員簽約期，後勤制服組的工作仍沒結束，除了要觀察60人戰力外名單，有什麼能對球隊戰力造成影響，或是潛力尚未開發的珍珠可網羅之外，最重要的就是新球季洋將陣容的規劃。現在頂級洋將薪資水漲船高，動輒就要超過月薪4萬美元，也考驗著各隊制服組在洋將預算的安排，以及長期搜集洋將資訊的能力，才能夠把花的錢轉換成戰績，至少讓先發輪值戰力維持不墜。今年休賽季各隊後勤人員，在與新球季洋將接洽時都有同一種看法：「現在的洋將薪資是越來越貴。」不論是在台灣已有實績的洋投薪資節節高升，就連日、韓職退貨轉往台灣發展的洋將，透過經紀人的接觸，開價也是高得嚇人。比起過往頂級洋投月薪3萬美元的開價，現在已是月薪破4萬美元的時代。中信兄弟過往找來洋投米蘭達，當時開出的價格就已達60萬美元，屬於破天荒的薪資，然而現在60萬美元並非天文數字，許多洋投獲得的合約薪資數字是越來越接近，各球團想要找個穩定的2、3號先發，可能必須花到35萬美元以上；若想找到王牌先發，則可能需要45萬美元左右，更別說是有著豐富的職棒資歷。舉例來說，台鋼雄鷹洋投後勁，新球季的合約總額為39.25萬美元，就讓其他圈內人士驚訝不已。從事洋將經紀相關的人士說：「後勁今年投得是不錯，但他比較像2、3號先發的樣子，加上激勵獎金快來到40萬美元，是個很讓人訝異的數字，也讓人理解到，如果各球團現在不砸錢，也很難留住表現不錯的洋將，即便不是我們傳統上所理解的王牌先發。」因為好洋將難尋，在中職有實績的洋將，薪資隨著表現提升；想找有壓制力、年紀不大、又有大聯盟或亞洲職棒資歷的洋投，要求的薪資會來的更高，最後再加上中職彼此球團之間的爭取加盟，三個力道推升了洋將薪資水平。這也導致許多球團在續約洋投上遇到困難，卻又很難找到新的人選補進，除了統一獅隊。統一獅新球季少了古林睿煬這個王牌投手，卻也因為日本火腿所付出的百萬美元入札金，補充了不少洋將預算，因此透過網羅王牌洋投穩固先發輪值，是合理安排與想法。近期統一獅簽下的蒙德茲，去年還是讀賣巨人先發輪值一員，今年雖然球速下滑，在一軍出賽數少，但在二軍也吃完了整季的先發輪值，統一獅內部評估：「讀賣巨人競爭力強，蒙德茲才沒有在一軍出賽的機會，來到台灣應該還是很有壓制力。」因此開出4.5萬至5萬美元月薪的內容，網羅蒙德茲加入統一。除此之外球界還傳言，在日職打滾7季的「賓士哥」C.C. Mercedes，以及其他有實績的外籍強力左投，都透過經紀人與統一獅洽談，甚至C.C. Mercedes還找上曾打過日職的台灣球員了解環境，希望做好萬全準備轉戰中職。過往洋將薪資控管嚴謹的統一獅，在百萬美元入札金加持下，新球季可能搖身一變，成為擁有最強洋投陣的球隊。12月23日，中信兄弟收到味全龍的保護名單後，從隔日起有7個工作天可考慮挑選球員人選，或是放棄球員補償只選125%轉隊費，因此中信兄弟的最終抉擇日，將是1月2日。與味全龍交給樂天桃猿的保護名單不同，中信兄弟所收到的這份保護名單，據了解野手比較多，可能沒有較為突出的投手，因此是否有不同的「創意解方」，是中信兄弟在尋求與考慮的方式之一。中信兄弟在野手的需求度並不高，過往在保護名單上，往往有漏網之魚的野手被別隊挑中，成為球隊不錯的主力；投手戰力，反而因為最近4年奪下3冠，大量消耗下，牛棚投手戰力吃緊，先發輪值又每年都有不同的傷兵出現，最終都只能靠著老將鄭凱文撐場。因此若味全龍在保護了較多的投手，放出比較多的野手，這確實不是中信兄弟的需求，但也可能成為其他球隊想要的交易籌碼。但這個創意解方是否能真的執行，又有時間截止壓力的狀態下，確實不是那麼好談，因為交易如果沒達成，手上卻多了一個不是自己隊形最適合的球員，對中信兄弟反而沒有特別大的幫助。若最後無法與其他球隊達成協議，選擇拿125%轉隊費的900萬，對戰力補強也是即時雨，因為今年洋將薪資需求大暴漲，手上多了將近30萬美元洋將預算，洽談洋將會更有空間，就看中信兄弟最後怎麼選擇。