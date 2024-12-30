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▲唐綺陽重大公告全文。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

知名星座專家、「國師」唐綺陽每年都親自撰寫並出版年度《解答之書》，今年則聽說她要閉關產出，但遲遲沒有消息，對此，本人宣布重大公告，礙於身體健康不允許，《2025解答之書》將改以口說錄音的方式推出，「這其實是個急轉彎的決定...」吸引破萬人按讚支持。昨（29）日深夜，唐綺陽在臉書發文，指出很多人詢問今年會不會出《2025解答之書》，「先說結論，會，今年還是會出，只是因應星象又礙於健康現狀，將會換個形式，這次我終於聽從大家建議用錄音方式，用全新溝通方式把2025年的訊息帶給大家。」唐綺陽表示，這是個急轉彎的決定，自己也是人，跟大家一樣都徘徊在改不改革、要脫離舒適圈與否的痛苦中，「健康不允許我再任性耗損書寫，但2025年又是太特別的一年，我豈能放著該盡的責任不管？所以在痛苦決定不寫的當下，馬上生出新的決定。」因此，唐綺陽和團隊決定嘗試改用錄音的方式發行《2025解答之書》，「雖然從未做過，也不知結果如何，但，凡事總要試試才能無悔。所以就開始嘗試了，一試之下，也明白了之前漫長的糾結，彷彿是為了逼出『新』而存在，一切都合理了，充分感覺到上天安排巧妙，與原來這就是星象要的『新』啊！」唐綺陽說，只要還有人需要她、想聽，自己就願意試試，「目前已完成9個星座（額，花了多一點時間摸索怎麼錄），團隊也傾全力配合，正如火如荼趕剪音檔中（過程比想像中龐雜，請稍等我們一下），希望趕農曆年前如期給大家，安心過年。」