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▲趙露思不到2年瘦成一道閃電。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思病倒，粉絲不滿經紀公司不人道對待。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思微信大頭貼是化繭成蝶。（圖／翻攝自微博）

26歲中國女星趙露思日前被爆出身體不適送醫，有人說是神經方面的免疫疾病，也有人說她罹患嚴重憂鬱症，還有閨密出面證實她罹患失語症，正在復健，其實這並非趙露思第一次因工作累出病，之前就因為拍戲壓力太大，導致一邊耳朵失聰，還暴瘦剩38公斤，這幾日還有人發現趙露思的私人微信大頭貼是一隻化繭成蝶的照片，被認為是無聲的抗議，而她在11月時就已經感覺到身體不適，但仍被迫參加高強度的拍攝和商業活動，引來粉絲強烈不滿。趙露思過去在拍網路劇《神隱》時，因為工作環境壓力大，導致罹患暫時性失聰，一邊的耳朵聽不見，趙露思是演藝圈出了名的拚命三娘，有粉絲整理出她下半年行程表，連續40多天沒有休假，出席各種品牌活動、直播，甚至早在11月時就感覺到身體不適，只是公司並未重視，這次累倒被拍到坐輪椅，靠吸氧完成拍攝的畫面，讓粉絲不忍群起抗議，「公司這樣安排工作，只為了錢！藝人身體健康從來只放在最後。」160公分的趙露思，甚至一度瘦到只剩38公斤。趙露思病倒後，微博緊急關閉，公司也證實她確實身體不適，已經在調養中，有粉絲更發現，趙露思的私人微信大頭貼是「化繭成蝶」的照片，被認為是無聲的抗議，也是對自己的期許，期許自己能在經歷磨難後，迎來新生和自由。26歲的趙露思曾在台灣念大學，2020年在電視劇《傳聞中的陳芊芊》擔任主演後一路爆紅，接連演出的《長歌行》、《且試天下》、《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》也都是爆款電視劇。過去趙露思曾在節目上透露自己有段時間很不快樂，跟媽哭訴不想再當演員了，結果媽媽第一時間把她的合約拿出來，霸氣說，「看要賠多少錢。」即便要賠錢，也不想要女兒不快樂，讓趙露思超感動，現在粉絲只希望她恢復健康，做自己開心的事，畢竟她也才26歲，未來還有無限可能。