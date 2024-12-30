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NBA火箭、熱火之戰兩隊爆發衝突！末節讀秒階段剩35秒時，火箭Amen Thompson與熱火Tyler Herro推擠，前者直接「撂倒」Herro，兩隊球員、教練與隊職員衝入場內，演變成大混戰，最後共有7人被驅逐出場，終場熱火以104：100擊敗火箭，Herro還向火箭方向嘲諷：「你們輸了，該回家嘍！」。本戰進行至末節剩下35秒時，領先5分的熱火正準備場邊發球，Thompson與Herro突然互抓球衣並糾纏在一起，隨後Thompson情緒失控直接「撂倒」Herro，雙方人馬衝上前引爆多人衝突，直到裁判與場邊工作人員介入，才阻止衝突擴大，這已經是NBA近3天第2度爆發衝突場面。後經裁判重播檢視，最終判定7人被趕出場，火箭方面，包含使出MMA招式的主事者Thompson、隊友Fred VanVleet、Jalen Green與總教練Ime Udoka、助理教練Ben Sullivan，熱火則有Herro、Terry Rozier兩人被驅逐。Herro於裁判重播等待時，還忍不住向火箭隊板凳方向叫囂，嘲諷地大叫：「你們輸了，該回家嘍！」，結果想不到最後自己也被趕出場。衝突畫面：