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曼非斯灰熊今在客場對陣西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，雖然本場比賽早早沒有懸念，雷霆以大比分130:106戰勝灰熊，但也因為比賽早早進入垃圾時間，也讓比賽在3節打完時早早沒有懸念，河村勇輝則是在末節僅剩11分鐘時上陣，一上場先是抓下一顆籃板，更在比賽中大秀不看人傳球，助攻隊友Jay Huff灌籃，隨後在9分07秒時命中本場第一球。合計河村勇輝本場上陣11分鐘，全場5投4中、三分球3投2中，送出3次助攻與抓下3個籃板，全場正負值為+5，與Colin Castleton是灰熊本場唯一正負值為正的選手。值得一提，本場河村勇輝，在出場時間、單場得分、籃板都寫下生涯新高。河村勇輝的好表現，也受到雷霆一哥Shai Gilgeous-Alexander的關注，在賽後受訪時表示，「他是一位驚奇的選手，雖然在身材上擁有劣勢，但他技術很好、用努力證明自己是一位能上場奮戰的選手。」