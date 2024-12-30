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2024年即將進入尾聲，針對2025年新制，經濟部聚焦在能源、檢驗及智慧財產法規更動。能源署考量到冷氣機為家庭主要耗電設備，為降低住宅部門用電，2022年公告修訂冷氣機容許耗用能源基準（MEPS）與能源效率分級標示基準。明年元旦，「無風管空氣調節機（冷氣機）容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」將生效，將進一步提升產品能效基準。能源署表示，分級標示事項將提升產品能效基準，引領產業精進高效率冷氣機產品研發，為民眾開創高效節能好生活。這可以協助民眾可逐步汰換家中老舊冷氣機產品，選購更節能的高效率冷氣機，於日常生活中節電。另外，經濟部標準局依據《商品檢驗法》，針對「配線用插頭及插座」、「臥式冷凍櫃」、「移動式空氣調節機」增訂檢驗或擴大列檢範圍，確保消費者權益可以更受到保障。針對智慧財產方面，智慧局修正「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，適用對象包括設立未滿8年之新創公司；2年內獲頒NEXT BIG獎、新創事業獎、國家產業創新獎、國家發明創作獎項之公司，以及依政府科技發展計畫委託執行單位輔導之公司。前兩類申請件數每月各以6件為上限，第三類則無件數限制。此外，財團法人專利檢索中心協作的發明專利申請案，於審查發文檢附檢索報告時，一併公開檢索歷程，使申請人更完整了解審查心證，並提供公眾更多檢索資訊應用。另外，經濟部能源署在2021年實行「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」（用電大戶條款），規定800瓩的大用戶，須在10年內（2015至2024年）達成平均每年節電1%目標，年底將屆，達成率中位數為1.46%，成效良好，僅242家沒達標、比例約5%。能源署今年8月預告，2025至2028年起契約容量800至1萬瓩用戶節電義務維持1%，並增訂1萬瓩以上用戶級距，其節電目標提高至1.5%，計算方式是節電量除以總用電量，執行期為2025年至2028年，估石化、鋼鐵、水泥、造紙、半導體業等271家業者入列。然而，截至目前為止，預告法案尚未公告，因此用電大戶新增條款尚未定案。