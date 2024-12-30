中華職棒大聯盟會長蔡其昌印製「台灣尚勇」的春聯28萬份，27日在全台236個公開據點同步開放索取，豈料才一天時間，竟有8成的據點斷貨！蔡其昌今天在臉書提供電子檔免費下載，大方歡迎網友自己動動手進行創意聯名。幕僚透露，蔡其昌在台中市清水、大甲的兩個服務處，過年前會繼續發送春聯，直到送完為止，同樣是一人限索取兩張。
台灣奪下棒球世界12強冠軍，中職會長蔡其昌準備28萬份「臺灣尚勇」春聯，除了26日下午5點半於台中南屯水安宮廣場首發萬張、29日晚間6點回到母校清水國中親自發送春聯，全國22縣市則於27日在236處發送點開放免費領取，造成全台民眾瘋搶，號稱「比總統春聯更搶手」，有人半夜就去排隊。
由於8成的據點在第一天就發送完畢，蔡其昌今（30）日在臉書公開台灣尚勇」的春聯的電子檔網址，開心寫下「各位喜愛棒球，熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯，就睡不著覺，甚至就會活不下去的棒球痴、棒球狂，大家早呀！大家要的那個酷酷的東西，已經正式上架啦！如果想要跟會長創意聯名的，就請大家自己動手手啦！」
幕僚透露，蔡其昌每年都在立委選區發送春聯，今年雖然全台瘋搶「台灣尚勇」，但還是留了足夠數量給選區民眾，因此這幾天的上班時間，在台中市清水區中華路448號、大甲區文武路274號，都有「台灣尚勇」可供索取，直到送完為止。
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由於8成的據點在第一天就發送完畢，蔡其昌今（30）日在臉書公開台灣尚勇」的春聯的電子檔網址，開心寫下「各位喜愛棒球，熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯，就睡不著覺，甚至就會活不下去的棒球痴、棒球狂，大家早呀！大家要的那個酷酷的東西，已經正式上架啦！如果想要跟會長創意聯名的，就請大家自己動手手啦！」
幕僚透露，蔡其昌每年都在立委選區發送春聯，今年雖然全台瘋搶「台灣尚勇」，但還是留了足夠數量給選區民眾，因此這幾天的上班時間，在台中市清水區中華路448號、大甲區文武路274號，都有「台灣尚勇」可供索取，直到送完為止。