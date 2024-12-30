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▲曾寶儀（右）在《交換禮物》中採訪好幾位癌症病友，試圖讓觀眾對於癌症有不同的看法，選擇現階段最適合自己的處理方式。（圖／台北双喜電影提供）

▲曾寶儀連日來勤跑《交換禮物》映前映後座談，和觀眾分享時也忍不住眼泛淚光。（圖／台北双喜電影提供）

由曾寶儀監製並擔任敘事旁白的《交換禮物》，聖誕節上片後成為同檔國片票房冠軍，全台觀眾近8000人次，被譽為「核彈級催淚洋蔥」，片中她走訪各地聽取專家學者、醫師、癌症病友等各自不同的看法與經驗分享，希望觀眾改變對癌症的看法。她的母親「寶媽」王美華曾3度抗癌成功，也低調赴戲院欣賞，表示女兒做這部片很不容易，非常辛苦，也認為自己每照顧一個人就得到一分禮物，所以面對自身病情也能很冷靜。《交換禮物》是曾寶儀和男友林明謙首度攜手合作，片中將癌症形容為身體要跟自己傳達訊息的一種形式，是一分特別的禮物，希望往後觀眾不要再聞癌色變、只想趕快動手術把癌細胞清除掉，而可以試著換不一樣的角度來面對，選擇最適合自身的處理方式，也許有不同的可能。各方關心本身就曾抗癌的寶媽如何看待片中傳達的訊息，她坦言：「看完首映後，我有很多畫面從腦海裡跳出來，這2、30年我同時是被照顧者跟照顧者，我媽媽、寶儀的阿公阿嬤，還有其他親友，生病的時候都是我在想辦法，所以當我有一天被照顧，內心反彈超大，躺在床上的我，有很多的不願意。」因為她很清楚，照顧她的人，絕對不會比躺在床上的自己輕鬆。寶媽自2004年起，歷經甲狀腺、淋巴腫瘤的威脅，2019年她又被診斷出肺腺癌，她甚至在大家都還在歡樂、開Party的平安夜住院、隔天開刀。對此，她心懷感恩，說道：「我的肺腺癌過了5年了，腫瘤在0.6公分健檢時就發現了，我很早就知道要處理它。很多朋友都問我，我怎麼可以這麼豁達？因為老天爺很疼惜我，這可能也是大家給我禮物。」在《交換禮物》中有位切除手臂上一大顆骨肉瘤的中醫師廖新喜（Sam哥），也是曾寶儀的表姨丈，手術時就是寶媽在開刀房外陪著Sam哥的太太：「我陪著她，很心疼，但是當我回頭看，我在照顧他們的過程中，累積了很多能量，讓我可以幫助更多的人。」寶媽甚至是第一個看到Sam哥經歷10幾個小時手術、好不容易切除掉的那顆腫瘤的人，當時她震撼到往後退了幾步，但馬上想到：「醫生真的好偉大，半夜了還在開刀，我滿懷感恩。」經歷過這麼多次陪伴者的角色、見過各型各類的病患，她更笑稱：「除了醫生，應該沒有人看過的器官比我多。」對於女兒曾寶儀和林明謙導演花了4年多拍攝《交換禮物》，寶媽說：「雖然我不會當面告訴她，但是我覺得她好辛苦喔！所有人都來跟我說她真的很棒，因為這是一條很難的路，這件事很多人都不會去做。」所以她希望大家都能去進戲院看《交換禮物》：「有時候禮物不一定是來自某一個你想要的東西，而是你這輩子從沒想過得到的、但是你得到它了。生病跟沒生病的時候，看事情的角度不一樣，禮物也不一樣。」《交換禮物》全台熱烈上映中。