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民眾黨主席柯文哲昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，民眾黨與柯家人今（30）日分頭籌錢，立委林國成指出，最後4000萬元加重保金全部都由柯家人湊齊。民眾黨中央委員江和樹也表示，目前正在辦理相關手續，柯文哲最快下午2時30分可以出來。柯文哲被裁定加重保釋金至7000萬元，扣除先前的3000萬，今還得籌出4000萬元。下午1時許，民眾黨立委林國成、張啓楷、陳昭姿、吳春城及中央委員江和樹等人都陸續來到北檢，總召黃國昌則另外陪同辦理程序。林國成指出，雖然所有黨公職都自動自發願意幫忙籌錢，不過，最後4000萬元保金仍然是由柯妻陳佩琪及柯家人全數湊齊，「不要讓檢察官有口實」。江和樹則透露，柯文哲最快應該是在下午2時30分左右可以出來。他並強調，柯文哲最憂心的就是父親的病情，他當醫生的人非常清楚爸爸在等他，「講明白一點就是等他拔管」。江和樹痛心表示，相信如果重來一次，柯文哲不會參與政治，「驚死了」。至於柯文哲的任何決定，江和樹則強調所有黨公職全部都會尊重，只希望柯文哲能夠趕快回家。