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根據《紐約時報》記者Jon Heyman報導，華盛頓國民今（30）日確定以1年600萬美元（約合新台幣1.9億）簽下32歲一壘重砲Josh Bell，這不僅是Bell相隔3年重返首府，同時也是他自2022年以來第6次轉隊。現年32歲的Bell 2016年於海盜登上大聯盟，累積年資已有8年，生涯前5年都待在海盜，並於2019年打出代表作，單季繳出37轟、116分打點並入選生涯唯一一次明星賽，季後還收獲銀棒獎肯定。2021年Bell轉戰國民，下半季就被賣到教士，自2023年起則先後換穿守護者、馬林魚跟響尾蛇戰袍，新球季又將以1年短約重返國民，為近2年生涯第6次轉隊。國民前段時間簽下明星一壘手Nathaniel Lowe，今又延攬守位同樣為一壘的Bell，據《華盛頓郵報》記者Andrew Golden消息，國民將會讓Bell擔任球隊主要指定打擊。