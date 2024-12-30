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黃喜燦場上為韓國空難默哀！英超今（30）日進行多場賽事，其中由韓國知名球星孫興慜領軍的熱刺，交手狼隊，雙方最終2：2握手言和，但比賽中卻出現感人一幕。本場由熱刺隊陣狼隊的比賽，因為是2024年結束前的最後一場比賽，因而格外受到球迷關注外，同時，2隊也都各有1名韓籍球員，包含熱刺的孫興慜，以及狼隊的黃喜燦，2人同場先發出戰。比賽結束後，黃喜燦在個人Instagram發文寫道：「」該篇文章底下也有眾多國內、外的網友留言響應。該場比賽最終雙方以2：2平手作結，不過孫興慜在上半場的1次12碼罰球中失守，導致錯失超前的機會，在賽後也受到球迷討論。