黃喜燦場上為韓國空難默哀！英超今（30）日進行多場賽事，其中由韓國知名球星孫興慜領軍的熱刺，交手狼隊，雙方最終2：2握手言和，但比賽中卻出現感人一幕。狼隊韓籍球員黃喜燦，在開場7分鐘後踢進球隊首分，並在完成慶祝後佇立低頭數秒，賽後在個人社群平台Instagram發文解釋，該舉動是為了造成179死2傷的濟州航空事件默哀，後續也被眾多韓國媒體報導。
賽前聽聞嚴重空難 黃喜燦進球後默哀
韓國濟州航空7C2216客機，昨（30）日在務安國際機場發生嚴重事故，其中造成179死2傷，是韓國境內歷來死亡數最多的空難。
本場由熱刺隊陣狼隊的比賽，因為是2024年結束前的最後一場比賽，因而格外受到球迷關注外，同時，2隊也都各有1名韓籍球員，包含熱刺的孫興慜，以及狼隊的黃喜燦，2人同場先發出戰。
黃喜燦在開賽7分鐘，就靠著隊友的自由球助攻破門成功，踢進本季的第2顆進球，不過就在和隊友開心慶祝過後，黃喜燦低頭走向場邊，將手指指向天空，並沈默了數秒，為濟州航空的罹難者哀悼。
比賽結束後，黃喜燦在個人Instagram發文寫道：「我在比賽前聽到了這個不幸的消息，我為遭受不幸事故的人們祈禱平安，並表示誠摯的哀悼，我也想向罹難者家屬致上最深切的哀悼。」該篇文章底下也有眾多國內、外的網友留言響應。
該場比賽最終雙方以2：2平手作結，不過孫興慜在上半場的1次12碼罰球中失守，導致錯失超前的機會，在賽後也受到球迷討論。
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韓國濟州航空7C2216客機，昨（30）日在務安國際機場發生嚴重事故，其中造成179死2傷，是韓國境內歷來死亡數最多的空難。
本場由熱刺隊陣狼隊的比賽，因為是2024年結束前的最後一場比賽，因而格外受到球迷關注外，同時，2隊也都各有1名韓籍球員，包含熱刺的孫興慜，以及狼隊的黃喜燦，2人同場先發出戰。
黃喜燦在開賽7分鐘，就靠著隊友的自由球助攻破門成功，踢進本季的第2顆進球，不過就在和隊友開心慶祝過後，黃喜燦低頭走向場邊，將手指指向天空，並沈默了數秒，為濟州航空的罹難者哀悼。
比賽結束後，黃喜燦在個人Instagram發文寫道：「我在比賽前聽到了這個不幸的消息，我為遭受不幸事故的人們祈禱平安，並表示誠摯的哀悼，我也想向罹難者家屬致上最深切的哀悼。」該篇文章底下也有眾多國內、外的網友留言響應。
該場比賽最終雙方以2：2平手作結，不過孫興慜在上半場的1次12碼罰球中失守，導致錯失超前的機會，在賽後也受到球迷討論。