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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，29日北檢抗告成功，發回更裁，改以7千萬交保，並加上電子腳鐐科技監控。至於是否會再提出抗告，北檢表示將等收到裁定理由後再研議。對此，前立委郭正亮認為，郭正亮今（30）日在節目《大新聞大爆卦》表示，他認為北檢不會再提抗告，因為柯文哲已經對檢方的兩個疑慮做了回應，第一個是檢方怕柯文哲串證，而柯文哲就承諾辭黨主席，未來就不會再碰到那80個證人，第二個就是檢方認為3千萬交保金不足以具有拘束力，那就把交保金提高到7千萬，「所以你還有什麼話說？」柯文哲都已經當場說要辭黨主席，若北檢還要再提抗告，那所謂「串證環境」指的是什麼？郭正亮認為，柯文哲未來會好好準備一審答辯，不然還能幹嘛？柯文哲現在要努力的就是要避免一審判十年以上，「因問台灣就是這樣規定，和有期徒刑超過十年就不能參選，所以我覺得他第一個努力就是這個吧！」郭正亮也說，他認為明年一審結果會出來，快的話上半年，現在柯文哲限制住居、每天報導、電子腳鐐，又辭掉了黨主席，「哪有什麼證人敢去他家跟他見面，會很容易被看到，講白了，狗仔搞不好就首他的住居守半年。」