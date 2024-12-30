我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨南投縣黨公職人員今天到縣府請願，要求售地所得回饋地方公所。（圖／南投縣議員蔡銘軒提供，2024.12.30）

藍白立委以人數優勢通過財劃法修正案，地方政府經費增加之餘，出現分大餅效應。民進黨草屯鎮長補選候選人、縣議員蔡銘軒今天率百名鄉親到南投縣政府請願，要求標售縣有地應回饋當地公所、制定公有土地標售金分配比例自治條例。縣府強調售地的每筆錢都花在縣民身上，地方請願回饋金涉及全縣財政規畫，必須審慎評估。民進黨南投縣議員蔡銘軒、名間鄊長陳翰立及草屯鎮民代表們，今（30）日早到縣政府拉布條請願，要向縣政府討回屬於地方鄉鎮市的財產。南投縣近年積極開發土地，民進黨縣黨部主委陳玉鈴指出，財劃法修正後，縣市政府財源大增，但縣府標售縣有地卻沒給地方回饋，全進縣府口袋，尤其公墓地等縣有地，其實是居民早年的「祖公地」，卻未還財於民，相當不公平。蔡銘軒和陳翰立主張，標售公有地回饋地方是土地正義，台電、河川局等在地方開發建設都會回饋公所，縣府卻無，近年來草屯被賣了近30億的土地，包括九九峰生態藝術園區、草屯手工藝產業園區，有多少錢回撥到草屯鎮公所？若縣府提撥3到4成給鎮公所，不管是地方建設或福利政策的推廣，對草屯將有極大幫助！因此他們主張，縣府售地所得應撥一部分給地方公所才合理。蔡銘軒指出，坐落在草屯鎮的鳥嘴潭人工湖明年即將啟用，但目前為止都沒討論到回饋金額，應該全額回饋到草屯鎮民身上。請願民眾要求不只是草屯鎮，南投縣政府應向13個鄉鎮說清楚講明白，縣有土地標售金該如何回饋地方公所？並提出適用全縣公有土地標售金分配比例的自治條例。接下請願書的財政處長李良珠強調，縣府售地的錢都花在縣民身上，對於地方請願售地後盼回饋，因涉及全縣財政規畫，必須審慎評估處理。蔡銘軒則認為李良珠說法避重就輕，讓民眾感到遺憾。