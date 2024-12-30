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▲Magic Strawberry Sound宣布旗下6組藝人不續約，包含10cm的權正烈（見圖）。（圖／取自權正烈 IG）

南韓經紀公司Magic Strawberry Sound聚集許多實力派歌手，今（30）日突發布聲明，宣布旗下藝人10CM的權正烈、鮮于貞娥、屋頂月光、Yozoh、具元讚以及尹智英都因合約到期結束合作，消息一出讓許多粉絲震驚的說：「要歇業了嗎？」Magic Strawberry Sound今日發出聲明，宣布旗下藝人10CM的權正烈、鮮于貞娥、屋頂月光、Yozoh、具元讚以及尹智英合約在本月31日到期後不再續約，「藝人們在過去的合作中表現卓越、亮眼，我們對此深感榮幸，公司未來也會繼續支持他們的活動，也希望粉絲能繼續支持藝人們。」粉絲得知一次要離開6組藝人的消息後相當驚訝，留言表示，「公司是不是要倒了」、「一次離開6組藝人也太多了吧」、「我記得這間是樂團經紀公司裡面最大的呢」、「是要歇業了嗎？」實際上，目前Magic Strawberry Sound的旗下藝人還有CHEEZE、蘇秀彬、宋素熙、河尚旭、Marrakech、安多渶、Yebit以及KONA。除合約到期的公告，Magic Strawberry Sound也向濟州空難的受難者及其家屬表達深切的哀悼與慰問，並感謝所有參與事故處理的相關人員。