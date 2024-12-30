2025台中跨年同樣有「水湳中央公園」和「麗寶樂園」兩地同時進行，除了跨年必備的煙火秀之外，玖壹壹、蔡健雅、高爾宣、派偉俊、告五人也將登上台中跨年舞台獻唱，《NOWnews》整理台中水湳中央公園跨年演唱會「卡司出場順序、交通管制、直播轉播連結」一文看懂。
🟡2025台中跨年晚會時間、地點
◾活動：2025台中「蛇現幸福」最強跨年夜
◾時間：12月31日18:00至1月1日01:00
◾地點：台中水湳中央公園
◾官方網站（點此）
🟡2025台中跨年演唱會卡司陣容、出場順序
◾主持人：阿Ken、蔡尚樺
📍節目時間表：
◾18:00 DOUBLE K-風情萬種KTV、ANGIE安吉、蓋兒Gail
◾19:00 玖壹壹、SCOOL、PIZZALI、SPARK皇毅、派偉俊
◾20:30 Ozone、芒果醬Mango Jump
◾21:00 GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、血肉果汁機
◾22:00 高爾宣
◾22:30 蔡健雅
◾22:50 MAMAMOO輝人
◾23:20 告五人（倒數前）
◾00:00 煙火秀
◾00:05 W0lf(S)五堅情（倒數後）、固定客
🟡2025台中跨年晚會電視、網路線上直播
📍網路平台直播時間: 18:30 ~ 01:00
📍電視平台直播時間: 19:00 ~ 01:00
◾電視頻道：CH30 三立都會台、CH20 台中資訊台、CH7 台視、CH44 高點綜合台
◾OTT平台：台灣大哥大 MyVideo
◾MOD：三立綜合台
◾海外：三立國際台
◾數位：三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube
◾廣播：好事903電台實況轉播
🟡2025台中跨年晚會天氣預報
台中水湳中央公園晚間體感16至17度、降雨機率10％、風速2級，整體來說「稍有涼意」，跨年倒數結束後降雨機率逐漸攀高，提醒民眾參與台中跨年要注意保暖，保險起見攜帶雨具。
🟡2025台中跨年晚會「交通管制」重點
⚠️第1階段：31日上午7時至12時，針對凱旋路（經貿七路至大鵬路）、凱旋二街、凱旋三街、凱旋五街、凱旋六街、凱旋七路（凱旋八街至凱旋東街）、凱旋東街的煙火管制區，通知區域內車輛儘速駛離，加強淨化。
⚠️第2階段：31日上午11時至元旦凌晨3時止，東起中科路、西至凱旋路、南至大鵬路、北至黎明路間區域，以及西安街、西安街277巷4弄、文華路138巷，僅開放持有通行證車輛、接駁車、復康巴士及緊急救護車通行，其餘車輛禁止進入。
⚠️第3階段：元旦凌晨2時起至秩序恢復為止，逐一撤收相關交維阻材，解除相關維安、交通管制措施，再次巡察是否有可疑人士逗留或聚集滋擾社會秩序等情事，以優勢警力迅速驅離及排除。
🟡2025台中跨年晚會「接駁車、停車」資訊
交通運輸方面，規畫水湳線、市府線及松竹線等3條免費接駁公車，分別於會場內、捷運站、台鐵松竹車站發車接駁，前往會場首班車自下午5時30分發車(最晚於晚間11時發車)、離開會場時間則自晚間8時至凌晨1時30分，每10至15分鐘一班或坐滿即開車。
自行駕車的民眾，可於出發前手機下載「臺中交通網」免費App了解周邊停車場剩餘車位；在活動結束離開會場時，若欲行駛國道1號台中交流道及大雅交流道，建議可改道行駛國道1號南屯交流道及利用台74快速道路線銜接國道1號、國道4號，以節省寶貴時間。
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◾活動：2025台中「蛇現幸福」最強跨年夜
◾時間：12月31日18:00至1月1日01:00
◾地點：台中水湳中央公園
◾官方網站（點此）
🟡2025台中跨年演唱會卡司陣容、出場順序
◾主持人：阿Ken、蔡尚樺
📍節目時間表：
◾18:00 DOUBLE K-風情萬種KTV、ANGIE安吉、蓋兒Gail
◾19:00 玖壹壹、SCOOL、PIZZALI、SPARK皇毅、派偉俊
◾20:30 Ozone、芒果醬Mango Jump
◾21:00 GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、血肉果汁機
◾22:00 高爾宣
◾22:30 蔡健雅
◾22:50 MAMAMOO輝人
◾23:20 告五人（倒數前）
◾00:00 煙火秀
◾00:05 W0lf(S)五堅情（倒數後）、固定客
🟡2025台中跨年晚會電視、網路線上直播
📍網路平台直播時間: 18:30 ~ 01:00
📍電視平台直播時間: 19:00 ~ 01:00
◾電視頻道：CH30 三立都會台、CH20 台中資訊台、CH7 台視、CH44 高點綜合台
◾OTT平台：台灣大哥大 MyVideo
◾MOD：三立綜合台
◾海外：三立國際台
◾數位：三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube
◾廣播：好事903電台實況轉播
🟡2025台中跨年晚會天氣預報
台中水湳中央公園晚間體感16至17度、降雨機率10％、風速2級，整體來說「稍有涼意」，跨年倒數結束後降雨機率逐漸攀高，提醒民眾參與台中跨年要注意保暖，保險起見攜帶雨具。
🟡2025台中跨年晚會「交通管制」重點
⚠️第1階段：31日上午7時至12時，針對凱旋路（經貿七路至大鵬路）、凱旋二街、凱旋三街、凱旋五街、凱旋六街、凱旋七路（凱旋八街至凱旋東街）、凱旋東街的煙火管制區，通知區域內車輛儘速駛離，加強淨化。
⚠️第2階段：31日上午11時至元旦凌晨3時止，東起中科路、西至凱旋路、南至大鵬路、北至黎明路間區域，以及西安街、西安街277巷4弄、文華路138巷，僅開放持有通行證車輛、接駁車、復康巴士及緊急救護車通行，其餘車輛禁止進入。
⚠️第3階段：元旦凌晨2時起至秩序恢復為止，逐一撤收相關交維阻材，解除相關維安、交通管制措施，再次巡察是否有可疑人士逗留或聚集滋擾社會秩序等情事，以優勢警力迅速驅離及排除。
🟡2025台中跨年晚會「接駁車、停車」資訊
交通運輸方面，規畫水湳線、市府線及松竹線等3條免費接駁公車，分別於會場內、捷運站、台鐵松竹車站發車接駁，前往會場首班車自下午5時30分發車(最晚於晚間11時發車)、離開會場時間則自晚間8時至凌晨1時30分，每10至15分鐘一班或坐滿即開車。
自行駕車的民眾，可於出發前手機下載「臺中交通網」免費App了解周邊停車場剩餘車位；在活動結束離開會場時，若欲行駛國道1號台中交流道及大雅交流道，建議可改道行駛國道1號南屯交流道及利用台74快速道路線銜接國道1號、國道4號，以節省寶貴時間。