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今天火箭和熱火之戰爆發激烈衝突，最後共7人被驅逐出場，事件當事人之一的熱火「英雄哥」Tyler Herro賽後繼續嘲諷對手，衝突發生在第四節最後只剩35秒，Amen Thompson和Herro突然互抓球衣並糾纏在一起，隨後前者情緒失控，抓著後者的球衣直接將人摔翻在地，雙方人馬衝上前引爆多人衝突，直到裁判和場邊工作人員介入，才阻止衝突擴大。當時熱火領先5分，被摔的Herro在等待裁判看回放給判決時，向著火箭球員大笑並喊著，「你們回家吧，你們輸了！」，最終包含衝突當事人Thompson、Herro以及其他隊友和火箭教頭Ime Udoka等7人被趕出場，最終熱火以104：100贏球。賽後，Herro繼續嘲諷對手，戴著墨鏡邊講邊笑，「就是一場比較多肢體碰撞的比賽，我想若對面有人又得分、又妙傳助攻，表現超級全能時，換作我是他的話，我也會不爽。」Herro今天確實是兩隊表現最佳的球員，27分6籃板9助攻。